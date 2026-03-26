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Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

La principal preocupación de las entidades empresarias de Entre Ríos no está centrada en el proyecto en sí, sino en su ubicación actual.

26 de marzo 2026 · 15:13hs
Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

Entidades empresarias de Entre Ríos expresaron preocupación por la planta en Paysandú

El Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos manifestó su preocupación frente al proyecto de instalación de una planta industrial en la ciudad de Paysandú, en la República Oriental del Uruguay, ubicada frente a la costa entrerriana. Las empresas hacen hincapié en la ubicación de la misma.

A través de un comunicado, las entidades destacaron en primer lugar su apoyo al desarrollo productivo, la inversión privada y la generación de empleo en la región. En ese sentido, remarcaron que el crecimiento económico sostenible resulta fundamental para el futuro de ambos países.

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No obstante, plantearon la necesidad de que este tipo de iniciativas se desarrollen bajo criterios de equilibrio, previsibilidad y respeto mutuo, especialmente cuando involucran recursos compartidos y territorios con fuerte interdependencia económica y social.

LEER MÁS: Planta de hidrógeno en Paysandú: Frigerio insistió en la relocalización del proyecto

Desarrollo productivo

La principal preocupación de las entidades no está centrada en el proyecto en sí, sino en su ubicación actual. Según señalaron, el emplazamiento podría generar impactos significativos sobre la costa entrerriana, particularmente en la ciudad de Colón, cuyo perfil económico está estrechamente vinculado al turismo, el entorno natural y el paisaje del río Uruguay.

En ese marco, advirtieron que la localización prevista podría afectar la competitividad de uno de los principales polos turísticos de la provincia, con consecuencias directas en el empleo y la actividad económica local.

Asimismo, subrayaron la importancia de realizar un análisis integral de los posibles efectos ambientales sobre el ecosistema compartido del río Uruguay, y de garantizar el cumplimiento de los mecanismos de consulta y evaluación establecidos en el Estatuto del Río Uruguay.

Desde el Foro recordaron que la experiencia regional demuestra que los proyectos de gran escala requieren consensos amplios, información transparente y planificación conjunta, con el objetivo de evitar conflictos que puedan perjudicar a las partes involucradas.

En este contexto, propusieron revisar la localización del proyecto para compatibilizar la inversión con la preservación del desarrollo económico y ambiental de la provincia. Según indicaron, existen alternativas que permitirían conciliar crecimiento, integración regional y sostenibilidad.

Finalmente, convocaron a las autoridades nacionales y provinciales de ambos países, así como a los actores involucrados, a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de una solución equilibrada. “El desarrollo debe ser una oportunidad compartida, no un motivo de conflicto”, concluyeron.

Las entidades que adhieren

· Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos

· Bolsa de Cereales de Entre Ríos

· Bolsa de Comercio de Entre Ríos

· Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Entre Ríos

· Cámara de Productores de Porcinos de Entre Ríos

· Consejo Empresario de Entre Ríos

· Corporación para el Desarrollo de Paraná

· Federación Agraria Argentina de Entre Ríos

· Federación Económica de Entre Ríos

· Federación Entrerriana de Cooperativas

preocupación Paysandú planta Desarrollo
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