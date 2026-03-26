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Italia le ganó a Irlanda del Norte y jugará la final por el Repechaje al Mundial

Italia, con el argentino Mateo Retegui en el 11, venció a su rival en Bérgamo con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean y chocará contra Bosnia.

26 de marzo 2026 · 19:02hs
Mateo Retegui titular en Italia.

Mateo Retegui titular en Italia.

Italia se despertó a tiempo para imponerse 2-0 a Irlanda del Norte y avanzó a la final del Repechaje para volver a un Mundial después de doce años de ausencia. La Azzurra de Gennaro Gattuso, que contó con la titularidad de Mateo Retegui (salió en el complemento), destrabó la historia en la segunda parte con los goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

Ahora, los tetracampeones del mundo se medirán en la definición por un lugar a la Copa del Mundo con Bosnia (venció 4-2 en los penales a Gales luego de empatar 1-1) el próximo martes en condición de visitante. Ese encuentro se encuentra en el suplementario después de que terminaron igualados 1-1 en los 90 minutos.

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