Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat repasó distintos aspectos de su vida personal durante una charla con Grego Roselló y se refirió a la relación que mantiene con Lali Espósito. El conductor de Gelatina describió cómo cambió su vida desde que la conoció y señaló el contraste entre sus personalidades. “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer que para mí es fundamental”, afirmó.

En ese sentido, explicó que su carácter suele ser más ansioso y detallista frente a situaciones cotidianas, mientras que la cantante mantiene un enfoque más relajado. Contó que conviven y suelen recibir amigos los fines de semana. “ Yo soy de preocuparme por si se cae la ceniza en la alfombra o si se cae un vaso, y ella me dice: ‘Estamos con amigos en casa, ¿qué te importa? Mañana limpiamos ’”, relató. Según dijo, esa diferencia le permitió conectar con una forma de felicidad sencilla, vinculada al disfrute cotidiano. “Al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja”, agregó.

Rosemblat se refirió también a la dinámica laboral de Espósito, a la que observa de cerca desde que comparten su día a día. Destacó su disciplina, la manera en que arma sus shows, el proceso creativo detrás de cada proyecto y el vínculo que mantiene con sus equipos de trabajo y con ambas familias. “La miro mucho, la analizo y aprendo. Ella es bárbara. La enana es muy potente y a donde llega no pasa desapercibida”, señaló.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.jpg

El conductor reconoció que gran parte de la atención mediática que recibe se debe al vínculo con la artista. “Me dio bola Lali y eso confunde todo”, dijo, consciente del impacto que tuvo la relación en su exposición pública. También recordó que al inicio le generaba pudor recibir el rótulo de “novio de Lali Espósito”, una definición que, con el tiempo, terminó aceptando. “Ella está en su cancha y lo maneja con soltura. A mí al principio me daba cierto pudor el título nobiliario. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta”, afirmó.

La influencia de Espósito, según describió, aparece tanto en su vida pública como en los gestos cotidianos. Rosemblat remarcó que la convivencia con la artista lo llevó a adoptar una mirada más abierta sobre el disfrute y el bienestar, incluso en situaciones pequeñas que antes lo inquietaban. Con esa reflexión cerró un repaso honesto sobre una relación que, según dijo, transformó su manera de vivir.