Uno Entre Rios | Show | Pedro Rosemblat

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat repasó distintos aspectos de su vida personal durante una charla con Grego Roselló y se refirió a la relación que mantiene con Lali Espósito

14 de noviembre 2025 · 10:54hs
Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat repasó distintos aspectos de su vida personal durante una charla con Grego Roselló y se refirió a la relación que mantiene con Lali Espósito. El conductor de Gelatina describió cómo cambió su vida desde que la conoció y señaló el contraste entre sus personalidades. “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer que para mí es fundamental”, afirmó.

Pedro Rosemblat y Grego

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito

En ese sentido, explicó que su carácter suele ser más ansioso y detallista frente a situaciones cotidianas, mientras que la cantante mantiene un enfoque más relajado. Contó que conviven y suelen recibir amigos los fines de semana. “Yo soy de preocuparme por si se cae la ceniza en la alfombra o si se cae un vaso, y ella me dice: ‘Estamos con amigos en casa, ¿qué te importa? Mañana limpiamos’”, relató. Según dijo, esa diferencia le permitió conectar con una forma de felicidad sencilla, vinculada al disfrute cotidiano. “Al lado suyo soy muy feliz, y eso es lo que más me gusta. Además de lo que uno puede admirar como persona, más allá de como pareja”, agregó.

rusherking, molesto con martin cirio: estoy haciendo algo piola y viene un loco a bardear

Rusherking, molesto con Martín Cirio: "Estoy haciendo algo piola y viene un loco a bardear"

Ca7riel y Paco Amoroso 

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Rosemblat se refirió también a la dinámica laboral de Espósito, a la que observa de cerca desde que comparten su día a día. Destacó su disciplina, la manera en que arma sus shows, el proceso creativo detrás de cada proyecto y el vínculo que mantiene con sus equipos de trabajo y con ambas familias. “La miro mucho, la analizo y aprendo. Ella es bárbara. La enana es muy potente y a donde llega no pasa desapercibida”, señaló.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.jpg

El conductor reconoció que gran parte de la atención mediática que recibe se debe al vínculo con la artista. “Me dio bola Lali y eso confunde todo”, dijo, consciente del impacto que tuvo la relación en su exposición pública. También recordó que al inicio le generaba pudor recibir el rótulo de “novio de Lali Espósito”, una definición que, con el tiempo, terminó aceptando. “Ella está en su cancha y lo maneja con soltura. A mí al principio me daba cierto pudor el título nobiliario. Ahora ya lo tengo incorporado y me encanta”, afirmó.

La influencia de Espósito, según describió, aparece tanto en su vida pública como en los gestos cotidianos. Rosemblat remarcó que la convivencia con la artista lo llevó a adoptar una mirada más abierta sobre el disfrute y el bienestar, incluso en situaciones pequeñas que antes lo inquietaban. Con esa reflexión cerró un repaso honesto sobre una relación que, según dijo, transformó su manera de vivir.

LEER MÁS: Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Pedro Rosemblat Lali Grego Roselló
Noticias relacionadas
la noche de los museos: una invitacion abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

lucho quinones se suma a la pena de la alem

Lucho Quiñones se suma a La Peña de la Alem

rata blanca celebra en tribus los 35 anos de magos, espadas y rosas

Rata Blanca celebra en Tribus los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

parana recibira a andres calamaro en el marco de su nueva gira agenda 2025 tour

Paraná recibirá a Andrés Calamaro en el marco de su nueva gira "Agenda 2025 Tour"

Ver comentarios

Lo último

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Ultimo Momento
Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Pedro Rosemblat habló sobre su relación con Lali Espósito y destacó el impacto que tuvo en su vida

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia en los Latin Grammy con seis premios

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

La Noche de los Museos: una invitación abierta a recorrer 120 espacios entrerrianos

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Policiales
Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Ovación
Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

Argentina, con Messi desde el arranque, juega ante Angola

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

La AFA confirmó fecha y estadio para la final del Clausura y el Trofeo de Campeones

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

Unión explicó el allanamiento a Cristian Tarragona por una causa internacional

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

En Paraná se disputará la primera edición del Torneo Libertador

La provincia
Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

Aduana Vieja de Concepción del Uruguay: símbolo, río y legado

Aduana Vieja de Concepción del Uruguay: símbolo, río y legado

Palacio San José: la memoria viva del federalismo argentino

Palacio San José: la memoria viva del federalismo argentino

El Castillo de San Carlos, el emblema de Concordia que enamora a muchos

El Castillo de San Carlos, el emblema de Concordia que enamora a muchos

Dejanos tu comentario