Pareja de Aníbal Lotocki habló de la historia clínica de Silvina Luna

La historia clínica de Silvina Luna: "Dice 'no compromiso y no adherencia a los tratamientos requeridos', constante que se repite", dijo María José Favarón

"Parte de la historia, sí. Eso está todo asentado. No leí la historia clínica en su totalidad, pero que lo dice, lo dice. Dice ‘no compromiso y no adherencia a los tratamientos requeridos’, y es una constante que se repite", contestó Favarón.

Además, volvió a remarcar que ella se operó varias veces con Lotocki y que no tiene ningún tipo de secuelas físicas tras esas intervenciones. "Tengo el mismo producto. No pudieron demostrar que eso causó las enfermedades o molestias que dicen. Decir tener dolor no podes relacionarlo con el producto. Esto se debatió en un juicio oral", aseguró.

Insistió con la presión de los medios para que el polémico cirujano esté preso en la actualidad.

"Con todo lo que hay de pruebas, que se habló en el debate oral, Aníbal tendría que estar libre porque siempre estuvo a derecho. Los jueces estaban defendiendo su libertad y a las 24 horas cambiaron, miran mucho la televisión", afirmó María José Favarón.

Con Aníbal Lotocki preso, sin ahorros ni trabajo

A casi un mes de la detención de Aníbal Lotocki, luego de que la Cámara de Casación ratificara su procesamiento por la muerte de Cristian Zárate, la mujer del polémico médico se ha convertido en una suerte de vocera y defensora de su marido.

María José Favarón una vez aseguró públicamente no sentir miedo alguno por la sustancia que su pareja le inyectó en su cuerpo. Carmen Barbieri, en Mañanísima, ahondó en el inevitable vuelco que dio su vida, económicamente hablando, por lo que la mujer de Lotocki remarcó que "Antes de ser detenido, Aníbal ya no tenía permitido trabajar y yo tampoco porque estaba con él en la Clínica. Ahora estoy tratando de reacomodarme, de ver cómo sigo con mi vida en ese aspecto".

Asimismo, frente a la consulta de la conductora sobre si está viviendo de ahora, Favarón sorprendió con su respuesta. "No tengo ahorros, no. Ahora tengo en venta el auto, que de hecho lo tuve que mandar a pintar porque me lo escribieron todo. Pero también Aníbal tenía mucho equipamiento médico, tecnología de avanzada que no todos tienen y que ahora estoy alquilando", reveló.

Según ella, es gracias a esos alquileres que hoy puede pagar el alquiler la actual casa en la que vive y cubrir sus gastos diarios.