Nicolás Cabré reveló por qué usa dobles en las escenas eróticas

Nicolás Cabré aclaró en un reciente reportaje que le hicieron por qué decide no hacer escenas de alto contenido erótico. "Yo las odio directamente, las odio con toda mi alma. No me gustan y a veces, cuando las veo, me incomodan. Me parece al pedo cuando está basado solamente en eso", reveló el actor.

Cabré es uno de los protagonistas, junto a Jazmín Stuart y Eleonora Wexler, del thriller "Tu parte del trato, que se estrenará dentro de poco en TNT, ElTrece y Flow.

Y en la campaña de promoción del ciclo, concedió una nota a radio de Buenos Aires en la que aclaró los motivos por los cuales decidió hace tiempo no protagonizar escenas de sexo jugadas.

acabre4.jpg

"Ellos me conocen y saben cómo me pongo y lo mucho que me incomodan. Y me dan muchos instrumentos para hacerlas, de cómo se hacen. Y hay dobles para hacer cosas que yo no haría. Yo soy claro y es algo que lo hablé desde un principio. Hasta un punto llego, y si vos querés mostrar o hacer otras cosas, existen dobles. Y así es como se hizo", puntualizó.

Embed