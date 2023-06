Natacha Jaitt: recuperaron toda la información de su tablet

Si bien el procedimiento se realizó "normalmente" de acuerdo a las autoridades, Ulises Jaitt denunció irregularidades: "Se terminó el proceso de extracción de la tablet de Natacha, una jornada de nueve horas sin parar. La fiscalía se llevó la tablet y la copia en un disco externo. A mí no me dieron copia y tampoco a los peritos de la causa Corazza, habían 56 gigabites de datos", escribió en Twitter. Más tarde, en diálogo con América Noticias, detalló: "Tengo entendido que tendrían que haberme dado una copia. Pero la Justicia es así, subjetiva, y se maneja como quiere. Tenemos que presentar un escrito para exigir una copia, pero estoy seguro de que no me lo van a dar".