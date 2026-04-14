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Pesca familiar en Diamante: sacó un armado de 13 kilos en el río Paraná

En una salida de pesca con su padre en el río Paraná, a la altura de Los Bretes, un vecino de Diamante capturó un armado de 13 kilos que sorprendió a todos.

14 de abril 2026 · 10:32hs
Pesca familiar en Diamante: sacó un armado de 13 kilos en el río Paraná.

Pesca familiar en Diamante: sacó un armado de 13 kilos en el río Paraná.

Una salida de pesca familiar en el río Paraná, a la altura de Los Bretes, en Diamante, dejó una captura que no pasó inadvertida. Durante el fin de semana, Milton Britos logró sacar un armado de 13 kilos frente a las instalaciones de la arenera.

Según relató, todo ocurrió en horas de la mañana, cuando compartía la jornada con su padre, en una de esas salidas que acostumbran realizar juntos en el río.

Entre Ríos y River Plate impulsarán acciones deportivas de fútbol, vóley, básquet, ajedrez, gimnasia artística, hockey y handball, entre otras disciplinas.

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Sorpresa en el río Paraná: un pescador capturó un armado de 13 kilos en Diamante

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“A mí lo que me gusta es salir a pescar con mi viejo, fuimos a las 6 y media de la mañana y fue una sorpresa”, expresó Milton al contarle a Diamante FM cómo se dio el momento de la captura.

El ejemplar, por su tamaño, sorprendió a quienes conocen la actividad en la zona, y rápidamente se convirtió en un hecho comentado entre pescadores y vecinos de Diamante.

Armado Diamante Pesca
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