Murió el actor español Eusebio Poncela

El reconocido actor español Eusebio Poncela que trabajó con Pedro Almodóvar y Leonardo Sbaraglia falleció a los 79 años luego de más de 30 años de trayectoria

Este miércoles se conoció la noticia de la muerte de Eusebio Poncela, el reconocido actor español que alcanzó la fama en la década de los 80 cuando el director Pedro Almodóvar lo eligió como el protagonista de la película La ley del deseo.

El artista, que residía en la ciudad de Madrid, tenía 79 años. La noticia fue confirmada por su familia a los medios locales. Su carrera se extiende a lo largo de varias décadas y no se limita solo al cine, sino que también incursionó en el teatro y en la televisión.

Luego de graduarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, empezó su rol sobre las tablas a mediados de la década de 1960. Uno de sus primeros éxitos fue Marat-Sade en la compañía de Adolfo Marsillach y, a partir de 1970, hizo trabajos en cine y televisión. Protagonizó, entre otros, Los bandidos, de Friedrich Schiller, junto a Juan Diego y Marisa Paredes.

En 1979 fue la cara de Arrebato, una película de Iván Zulueta que se consideró innovadora para la época en la qur trabajó además la argentina Cecilia Roth. Sin embargo, su gran salto a la popularidad le llegó de la mano del papel de Carlos Deza en la serie Los gozos y las sombras en 1982, una adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester con Charo López, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga.

Poco después se convirtió en un actor popular del cine español con sus protagónicos en las películas Matador y La ley del deseo, ambas de Almodóvar. Poncela inclusive trabajó junto a Leonardo Sbaraglia en la película de 2001 Intacto, un thriller español dirigido por Juan Carlos Fresnadillo.

En la Argentina estuvo una vez: viajó para recorrer el sur del país. Se trasladó hasta Ushuaia, luego se movió por toda la Patagonia y hasta la provincia de La Rioja.

En ese entonces recibió un llamado del director de cine y guionista argentino Adolfo Aristarain para interpretar a Dante en la película Martín (Hache), con la que cosechó muy buenas críticas. Durante su estancia en el país realizó una larga lista de actividades diversas, entre las que se incluyen una exposición de sus pinturas y, en 1993, participó como protagonista en el videoclip de la canción “Matador” de la reconocida banda de rock Los Fabulosos Cadillacs.

Una de sus últimas apariciones fue en la película autobiográfica de Almodóvar Dolor y gloria, protagonizada por Antonio Banderas y Sbaraglia, que estrenó en 2019. Además, esta semana se estrenó en España la serie Matices, en la que encabeza el elenco junto a Elsa Pataky. Aquí se pone en la piel del psiquiatra Marlow.