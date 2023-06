Muerte de Natacha Jaitt: la Justicia abrió el IPad

El dispositivo resulta de gran interés para esclarecer la muerte de Jaitt. Según su hermano, Ulises, allí guardaba información importante sobre "temas delicados". En oportunidades anteriores se relevó su celular donde no se halló nada relevante, pero había especial interés en el IPad.

Natalia fue hallada muerta el 23 de febrero de 2019 en una casa del partido de Benavídez, a los 42 años. Casi un año antes la vedette asistió al programa de Mirtha Legrand, donde realizó acusaciones graves por casos de pedofilia y corrupción de menores, donde nombró a varios funcionarios, periodistas y dirigentes deportivos. En aquel momento, aseguró que estaba preparando una presentación ante la Justicia.

El crimen trascendió no sólo por las denuncias que realizó antes de morir sino que ella anticipó su final: "Aviso: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, no fui", había escrito en su Twitter.