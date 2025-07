Moria Casán volvió a la mesa de Mirtha Legrand tras un enojo

"No hay que ir a su mesa": la historia de la pelea que Moria Casán y Mirtha Legrand. Anoche la One volvió a sentarse en la Mesaza

"No hay que ir a su mesa": la historia de la pelea que Moria Casán y Mirtha Legrand. Anoche la ONE borró la pelea al sentarse de nuevo en la mesaza

En una de las noches más esperadas de la televisión argentina, las dos grandes divas, Moria Casán y Mirtha Legrand, hicieron las paces en vivo este sábado y dejaron atrás meses de tensión y fuertes declaraciones. El reencuentro se dio en la "mesaza" de "La Chiqui", a la que "La One" había prometido no volver.

Según supo Noticias Argentinas, el gesto de paz llegó con un divertido cruce. Ante un chiste de Moria sobre quién armaba la lista de invitados, la actriz le preguntó a la conductora: "¿Y a quién elegiste primero?". Con una sonrisa y entre las risas de los presentes, Mirtha señaló a Moria con el pulgar, dándole a entender que ella había sido su primera elección para el programa.

El reencuentro era muy esperado, ya que en los últimos meses Casán había sido muy crítica con el programa. Había asegurado que "para mí, estos ciclos se cumplieron" y, más recientemente, tras una polémica con Ricardo Darín, sentenció: "No hay que ir a la mesa de Mirtha Legrand porque te hace pasarla mal".

En ese momento, Moria también había argumentado su ausencia diciendo: "Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle. Me tiene que contar ella a mí… Y como ella no me cuenta, no voy más", una frase que se interpretó como un distanciamiento definitivo.