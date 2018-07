Morena Rial internada en una clínica psiquiátrica

Según informó Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt, Jorge Rial tomó la decisión de trasladar de clínica a su hija. La habrían llevado dormida.





Desde hace diez días que Morena Rial se encontraba internada en el Sanatorio Finochietto, a causa de una úlcera sangrante, pero hoy Jorge Rial decidió trasladarla al Instituto de Neurociencias Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Crespo.





El primero en dar detalles fue Ulises Jaitt, hermano de la mediática Natacha Jaitt, cercana a Morena, vía Twitter: "Rial internó a @moorerial en la clínica psiquiátrica @InebaSalud de alta complejidad. @moorerial quiere irse. La llevaron dormida del @Sfinochietto".













Además, Ulises difundió un supuesto audio de Morena, en la que ella describe su situación: "Estoy internada en Ineba, la verdad no sé bien qué fue lo que pasó. Estaba en el Sanatorio Finochietto, me doparon y me trajeron para acá. Esa es la realidad... no sé quien fue, ni nada. Hacelo circular y ayúdenme a salir, denme fuerzas".





Como si todo esto fuera poco, el hermano de la mediática publicó en sus redes sociales la denuncia que Morena realizó en el Juzgado de instrucción en lo criminal Nº 16 contra su ex chofer, Pablo Báez, por abuso sexual.





"(Báez) Se dirigía hacia mí con frases de contenido sexual o bien, se refería a mi vestimenta o lo que usaba con comentarios siempre relacionados con lo sexual además de acercarse hacia mi persona con tocamientos en distintas partes del cuerpo y besos en el cuello y otras partes", comienza la joven en su relato, que incluye fuertes y traumáticas experiencias, de las que Rial -cuenta Morena- se enteró y por tal motivo decidió despedir a Báez.





A comienzo de semana, Rial volvió a Intrusos (América, a las 13), programa del cual se ausentó por un pico de estrés, y blanqueó el enojo que su hija tiene con él, pero igual destacó que la acompañó en su internación y aseguró: "Morena se está recuperando. Y yo estoy en camino de recuperar a mi hija, a quien amo profundamente".





Y luego fue muy duro con el entorno que rodea a su hija: "Se le acercó gente mala, que la cooptaron, casi como una secta. La amenazaron, le sacaron plata. La hicieron pelota. Ya está, le hicieron mucho daño, la devastaron... ahora les pido que me dejen a mí y a mi familia que nos ocupemos. Tengan dignidad y váyanse", aseguró.