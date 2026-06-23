Hospital Paranacito sumó equipo de diagnóstico por imágenes

"El equipamiento mejora la capacidad diagnóstica y permite brindar atención oportuna y de mayor calidad", aseguró la directora María del Mar Solari Gatti

"El equipamiento mejora la capacidad diagnóstica y permite brindar atención oportuna y de mayor calidad", aseguró la directora María del Mar Solari Gatti

El hospital Paranacito, de Villa Paranacito , sumó equipo de diagnóstico por imágenes con una inversión de más de 9 millones de pesos. Además, el efector continúa desarrollando operativos sanitarios en comunidades isleñas para garantizar el acceso a la atención médica.

El establecimiento incorporó un transductor convexo para la realización de ecografías abdominales y otro destinado a estudios de ecocardiograma. Estas herramientas ampliarán la capacidad diagnóstica del efector, favoreciendo la detección temprana y el seguimiento de diversas patologías.

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La adquisición, que demandó una inversión de 9.939.869 pesos, se concretó a través de una partida extraordinaria otorgada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos.

La directora del hospital Paranacito, María del Mar Solari Gatti, destacó la importancia de esta incorporación y señaló que "el equipamiento mejora nuestra capacidad diagnóstica y nos permite brindar una atención más oportuna y de mayor calidad".

Atención sanitaria en islas

Se realizó una nueva recorrida sanitaria en Santos Grandes, donde se llevó adelante una jornada de atención médica y vacunación en la escuela Nº 14 "Fray Mocho", acercando prestaciones esenciales a los habitantes de la zona.

Asimismo, equipos del hospital concretaron un nuevo operativo fluvial para garantizar el acceso a la atención sanitaria de las familias que residen en distintos sectores de islas. Durante la jornada se recorrieron el Canal Pedro Galofré, Arroyo Negro, Río Gutiérrez, Río Bravo, Río Sauce, Río Nelson Page y Arroyo Ceibo.

Estas acciones forman parte de la estrategia de fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud que se impulsa en el territorio, promoviendo el acceso a controles médicos, vacunación, prevención y acompañamiento sanitario para las comunidades isleñas.