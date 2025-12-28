Mirtha Legrand pidió le disculpas públicas a Alejandro Fantino en su último programa del año

Uno Entre Rios | Show | Mirtha Legrand

Mirtha Legrand aprovechó el inicio de su último programa del año para realizar un pedido público de disculpas al periodista Alejandro Fantino

28 de diciembre 2025 · 14:04hs
Mirtha Legrand aprovechó el inicio de su último programa del año para realizar un pedido público de disculpas al periodista Alejandro Fantino, con quien mantuvo un conflicto judicial a raíz de un comentario realizado años atrás en su ciclo televisivo.

Desde su escritorio, el espacio habitual donde lee anuncios y comunicados, la conductora leyó un mensaje dirigido de manera directa al periodista. En sus palabras, pidió disculpas en su nombre y en el de su producción por un comentario que, según indicó, fue realizado fuera de lugar y que afectó el honor de Fantino y de su familia.

“Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó Legrand al aire. Además, manifestó su deseo de que el gesto permita dar por cerrado el episodio y concluir el año en un clima distinto.

El pedido de disculpas está vinculado a un hecho ocurrido en 2018, cuando durante el programa se mencionó a Fantino en el marco de denuncias públicas realizadas por Natacha Jaitt, que luego derivaron en una disputa legal. El mensaje leído marcó uno de los momentos centrales del cierre anual del ciclo televisivo.

