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Aldosivi lo buscó hasta el final, empató con Tigre y continúa sin ganar

Aldosivi insistió hasta el ocaso del juego, pero se encontró con la resistencia defensiva del Matador y sigue sin conocer la victora en el Clausura.

15 de agosto 2026 · 20:23hs
Aldosivi recibió a Tigre.

Aldosivi recibió a Tigre.

Bajo una copiosa lluvia en el José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi y Tigre igualaron 0-0 por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. Pese a un atractivo desarrollo del partido, ambos equipos carecieron de lucidez a la hora de definir y, al mismo tiempo, en el caso particular del Tiburón, se topó con la figura del arquero Lautaro Morales, quien tuvo una actuación más que destacada para mantener su valla en cero.

Cómo quedaron Aldosivi y Tigre

Con este resultado, el equipo de Israel Damonte extendió aún más su sequía y alcanzó los 21 encuentros sin ganar por campeonato local, cinco de ellos en el comienzo de este segundo semestre de competencia. Los dirigidos por Diego Davobe, que posaron toda su atención en la vuelta de la Copa Sudamericana 2026 ante Montevideo City Torque, se ubican en la cuarta posición de la Zona B con ocho puntos.

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