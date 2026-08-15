Aldosivi lo buscó hasta el final, empató con Tigre y continúa sin ganar

Aldosivi insistió hasta el ocaso del juego, pero se encontró con la resistencia defensiva del Matador y sigue sin conocer la victora en el Clausura.

Bajo una copiosa lluvia en el José María Minella de Mar del Plata, Aldosivi y Tigre igualaron 0-0 por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. Pese a un atractivo desarrollo del partido, ambos equipos carecieron de lucidez a la hora de definir y, al mismo tiempo, en el caso particular del Tiburón, se topó con la figura del arquero Lautaro Morales, quien tuvo una actuación más que destacada para mantener su valla en cero.