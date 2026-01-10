El cantante de cumbia Mario Pereyra compartió este sábado un video en Instagram en el que escrachó a un hombre que se llevó piedras de su vereda. "Te tenemos filmado y con datos, igual el que quiera escracharlo, que deje los datos abajo de la publicación", escribió, visiblemente indignado por lo ocurrido. Planea denunciar al responsable.
Mario Pereyra escrachó a un hombre por robar piedras de su vereda
Mario Pereyra escrachó en Instagram a un hombre que se llevó piedras de su vereda y anunció que hará la denuncia correspondiente.
Las imágenes muestran al hombre bajando de un auto con tres baldes y cargándolos con pequeñas piedras blancas que Pereyra había colocado para embellecer la vereda.
LEER MÁS: El cantante Mario Pereyra vivió una curiosa escena en su casa
Mario Pereyra denunciará a un hombre que sustrajo piedras de su propiedad
Las imágenes muestran al hombre bajando de un auto con tres baldes y cargándolos con pequeñas piedras blancas que Pereyra había colocado para embellecer la vereda.
"Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia", agregó en su cuenta oficial de Instagram.
"Llevalo y dejalo nomás de donde lo sacaste", concluyó, en una publicación que rápidamente generó cientos de comentarios de sus seguidores.