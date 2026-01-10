Mario Pereyra escrachó en Instagram a un hombre que se llevó piedras de su vereda y anunció que hará la denuncia correspondiente.

Mario Pereyra escrachó a un hombre por robar piedras de su vereda.

El cantante de cumbia Mario Pereyra compartió este sábado un video en Instagram en el que escrachó a un hombre que se llevó piedras de su vereda . "Te tenemos filmado y con datos, igual el que quiera escracharlo, que deje los datos abajo de la publicación", escribió, visiblemente indignado por lo ocurrido. Planea denunciar al responsable.

Las imágenes muestran al hombre bajando de un auto con tres baldes y cargándolos con pequeñas piedras blancas que Pereyra había colocado para embellecer la vereda.

"Mañana hago la correspondiente denuncia, si no devolvés lo que te llevaste de mi vereda. Vamos a radicar la denuncia", agregó en su cuenta oficial de Instagram.

"Llevalo y dejalo nomás de donde lo sacaste", concluyó, en una publicación que rápidamente generó cientos de comentarios de sus seguidores.