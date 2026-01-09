Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

El salteño Kevin Benavides llegó tercero el UTV Challenger T3. El dos veces campeón del Dakar en Motos logró su primer podio en esta nueva modalidad.

El piloto salteño debió bajarse de la moto debido a una fuerte lesión y ahora maneja un UTV.

Un día satisfactorio completó Kevin Benavides en su primera experiencia con un vehículo UTV Challenger T3 en el Rally Dakar, al concretar su primer podio parcial en la sexta etapa que se desarrolló entre Hail y Riyadh, Arabia Saudita, consiguiendo el tercer lugar con la unidad que tripula junto a Leandro Sisterna.

El piloto salteño y su navegante sanjuanino terminaron a 1’40” del chileno Ignacio Casale, quien fue el más veloz en el tramo de 331 kilómetros, escoltado por la saudí Dania Akeel; detrás de Benavides terminaron los campeones mundiales Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, que ahora ocupan el segundo lugar en la general, a 4’57” de Pau Navarro, quien terminó sexto en la etapa.

También es destacado el puesto del argentino Bruno Jacomy, que es copiloto del chileno Lucas Del Río, ocupando el tercer lugar en la clasificación general, a 4’15”, superando al saudí Yasir Seaidan que se retrasó por un inconveniente mecánico. Luego se posicionan David Zille con Sebastián Cesana, precediendo a la neerlandesa Puck Klaassen y su navegante argentino Augusto Sanz.

Con este resultado, Benavides ocupa la 14ª posición en el tiempo acumulado (a 3 horas 39’28” de Navarro), en tanto que Pablo Copetti se ordena en el 16° lugar (a 4 horas 59’32”) y Fernando Acosta, navegando al chileno Oscar Ral, está 20° (a 8 horas 47’54”).

La jornada del Dakar en Motos

En Motos se impuso el norteamericano Ricky Brabec. Con la Honda, marcó un tiempo de 3 horas 41’33” y aprovechó una sanción de seis minutos al líder de la general, Daniel Sanders, que finalmente culminó tercero. En segundo puesto finalizó Tosha Schereina (Honda), a 1’14”.

Luciano Benavides arribó en sexto puesto, a 5’37” de Brabec y se mantiene tercero en la general, a poco más de diez minutos de Sanders y por detrás del norteamericano. El salteño se llevó la etapa maratón y se mantiene en la expectativa, regular en su andar a bordo de la KTM.

El sudafricano Michael Docherty se impuso por tercera vez en Moto Rally2, a pesar de una penalización de siete minutos por exceso de velocidad. El esloveno Tony Mulec se ubicó segundo a 2’33” y cerró el ‘1-2’ de KTM. Tercero llegó el francés Neels Theric, con la Kove. En la general sigue mandando Preston Campbell (USA), con más de dieciséis minutos de ventaja sobre Mulec.

La actividad argentina tuvo a Santiago Rostan culminando 26º, tras un tiempo de 4 horas 40’26”, mientras que Leonardo Cola finalizó 42º tras un tiempo de 5 horas 16’30”.

El día en Autos

En Autos tuvo al qatarí Nasser Al-Attiyah al tope de las posiciones tras hacer el mejor tiempo en el tramo cronometrado de 331 kilómetros a bordo del Dacia Sandrider que tripula con Fabian Lurquin, su copiloto.

Para Al-Attiyah este triunfo parcial es el 51° en sus presentaciones dakarianas, en donde fue escoltado por su compañero Sébastien Loeb y Seth Quintero. Además, el bicampeón mundial de Rally Raid y cinco veces ganador del Dakar, pasó a tomar el control de la clasificación general en la categoría Ultimate+, superando por más de seis minutos sobre el sudafricano Henk Lategan, quien conduce un Toyota.

Luego se clasifican los Ford de Nani Roma, Carlos Sainz y Mattias Ekstrom, quienes preceden a Loeb y a Mitch Guthrie (Ford), Mattheiu Serradori (Century), Eryk Goczal (Toyota) y Lucas Moraes (Dacia).

En Camiones, varió el resultado de la sexta etapa y para el vehículo que conduce Martin Macik, quien perdió en esa incidencia 46 minutos y con ello la vanguardia de la clasificación general por 35 minutos ante el neerlandés Mitchel Van den Brink, quien retoma el primer lugar.

El ganador del día fue el checo Ales Loprais, y con ese resultado se mantiene en el tercer lugar por apenas nueve segundos de ventaja al lituano Vaidotas Zala. Detrás se ubican Robin De Groot, Kay Huzink, Michal Valtr, Teruhito Sugawara y Martin Van den Brink.

El Dakar se reanudará recién el domingo, ya que este sábado los pilotos afrontarán la jornada de descanso. La Etapa 7 del Dakar 2026 unirá Riyadh con Wadi Ad Dawasir, con un recorrido de 462 kilómetros de especial y 414 de enlace.