Luis Advíncula fue presentado en Alianza Lima

La salida de Luis Advíncula de Boca Juniors marcó el fin de una etapa de casi cinco años en el club argentino. El lateral peruano, tras un acuerdo consensuado con la dirigencia, rescindió su contrato y se unió a Alianza Lima, donde ya fue presentado y firmó vínculo hasta 2027. El propio futbolista confirmó su alejamiento del Xeneize a través de una entrevista con el canal oficial de la institución, donde argumentó que su salida anticipada se debió a motivos personales.

En El Canal de Boca, Advíncula explicó: “Estoy pasando por un momento familiar complicado y ellos siempre se han portado bien conmigo y accedieron a mi pedido de volver a mi país.” El defensor expresó su gratitud: “Agradecido con el presidente también (Juan Román Riquelme). Es complicado irte de un club así, pero así es la vida. No me va a alcanzar la vida para agradecer lo que han hecho por mí”.

El acuerdo se selló pocos meses antes del vencimiento del vínculo, previsto para diciembre de 2026. Advíncula, de 35 años, dejó así un lugar en la defensa con experiencia y rodaje internacional. Su salida beneficia a Boca no solo en lo deportivo —permitiendo que referentes juveniles y recientes refuerzos, como Juan Barinaga y Dylan Gorosito, ganen terreno—, sino también en lo económico, ya que el club se libera de uno de los altos contratos que mantenía dentro de su plantilla.

Si bien Boca se vio beneficiado con la baja de Advíncula ya que redujo la masa salarial con un jugador que no iba a arrancar como titular en la consideración del cuerpo técnico, antes de liberarlo se cercioró de que el peruano cumpla con su deseo al menos a lo largo de 2026. ¿Qué condición le puso el Xeneize? Según pudo saber Infobae, el Rayo tendría prohibido jugar en otra liga que no sea la de su país, un “pacto de caballeros” acordado antes del apretón de manos final. De esa manera, en la Ribera se aseguraron que el futbolista no vuelva al medio local o efectúe una transferencia con dinero de por medio, algo con lo que Boca no se vio beneficiado tras la rescisión a costo cero.

Alianza Lima ya lo presentó oficialmente en las redes sociales y ahora los fanáticos aguardan por verlo en acción en el marco de la Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay. La decisión del fichaje club limeño responde a la necesidad urgente de cubrir el puesto del argentino Guillermo Enrique y se consolidó tras imponerse en la negociación económica frente a otros rivales, incluyendo a Sporting Cristal.

A nivel estadístico, Advíncula jugó 169 partidos con la camiseta de Boca y sumó seis goles y 14 asistencias. En su palmarés figuran cuatro títulos: Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022. Vivió momentos de máxima exposición como la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, donde marcó el empate transitorio en el estadio Maracaná.

Su último tramo en Boca Juniors

El último tramo en Boca Juniors evidenció un descenso en su participación: intervino en solo cuatro de los últimos 18 partidos oficiales, completando únicamente uno de ellos. Este retroceso estuvo asociado a las decisiones del cuerpo técnico y al crecimiento de nuevos talentos dentro del club.