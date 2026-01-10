Uno Entre Rios | La Provincia | Perro

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Un perro fue hallado sin vida, atado y con signos de haber sido arrastrado en la Costanera de Gualeguay. El hecho fue denunciado y generó conmoción.

10 de enero 2026 · 17:34hs
Un perro fue encontrado sin vida, atado y con claros signos de haber sido arrastrado en la mañana de este sábado, en la zona de la Costanera, a metros del ex boliche Rústico, en la ciudad de Gualeguay.

Según se informó, las lesiones que presentaba no serían compatibles con un ataque de otros animales, sino que indicarían un acto de extrema crueldad humana. El animal se encontraba amarrado e indefenso, y todo apunta a que murió como consecuencia de un hecho violento e intencional.

Indicios de crueldad en el hallazgo de un perro sin vida en Gualeguay

La denuncia fue realizada en la comisaría correspondiente y el caso fue elevado a la Fiscalía para su investigación.

El hallazgo generó una fuerte conmoción. Desde distintos sectores se remarcó la gravedad del hecho y se señaló que los animales no son cosas, sino seres sintientes que deben ser considerados sujetos de derecho. En ese sentido, se advirtió que la violencia hacia los animales no constituye un hecho menor, sino un delito y una señal de alerta social.

Asimismo, se pidió que el caso sea investigado en profundidad, que se identifique al responsable y que se apliquen las sanciones correspondientes. También se planteó la necesidad de abrir un debate sobre penas más justas y efectivas para los casos de maltrato y crueldad animal.

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

