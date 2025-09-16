Uno Entre Rios | Show | Marianela Mirra

Marianela Mirra confirmó que espera un hijo con José Alperovich

Se trata del primer hijo de la ex Gran Hermano, Marianela Mirra pero el quinto del ex gobernador tucumano, José Alperovich.

16 de septiembre 2025 · 15:42hs
Marianela Mirra sorprendió al confirmar su relación con el ex gobernador de Tucumán José Alperovich, justo en el momento en que la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual. La ex Gran Hermano será mamá a los 41 años.

Alperovich cumple su condena en prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Vive en el edificio Zencity de Puerto Madero junto a su pareja, quien disfruta de las instalaciones que tiene la torre de lujo.

Inseminación artificial

La ex Gran Hermano fue vista en una clínica de fertilidad con intenciones de hacerse un tratamiento para tener un hijo junto a José Alperovich (70).

Finalmente, Marianela confirmó esta información y reveló que será madre a los 41 años. Según le dijo a su amigo Gastón Trezeguet, ya está embarazada gracias a la inseminación artificial.

“Estoy esperado un bebe de José”, le escribió Marianela Mirra a Gastón Trezeguet y aprovechó para aclarar que nunca estuvieron separados: “Nunca hubo ruptura con José. mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

Este será el primer hijo para Mirra y el quinto para Alperovich, quien ya es padre de cuatro hijos de su matrimonio anterior con Beatriz Rojkés.

