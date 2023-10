María Becerra hará historia y cantará en el Monumental

La noticia de este hito en la ascendente carrera de 'La Nena de Aregntina' se anticipaba desde el 27 de junio de este año cuando la cantante adelantó en el estreno de su hit 'Corazón Vacío' que estaba preparando un show muy grande "que marcaría un antes y un después en su carrera". Para sus fanáticos, esta noticia significa la cristalización que confirma la consagración de Becerra como una de las artistas más convocantes a nivel nacional.

María Becerra se encuentra en un momento meteórico: viene de ser nominada en cuatro categorías de los Latin Grammys y cuenta con millones de oyentes mensuales en distintas plataformas musicales. Para este concierto, la artista promete un recorrido especial por todo su repertorio, así como sorpresas y no descartó presentar novedades.

“Hoy en día estoy muy orgullosa de mi proceso. Soy muy esponja, absorbo y aprendo muy rápido de todo. Y mis procesos los paso muy rápido, mis duelos, el crecimiento... Todo me fue pasando muy piña en la c ara y me amoldé a eso. Y siento que lo manejo bien”, había expresado en una entrevista reciente y agregó: "Sí tuve unos momentos muy, muy bajos. Ahora me siento increíblemente bien, muy segura de mí misma. Antes me pasaba que tenía esto del síndrome del impostor, cuando no te crees merecedor de lo que tenés, de lo que te pasa. ‘Yo no busqué tanto esto, no sé si estoy preparada, no sé si me merezco este lugar que tengo’. Estaba muy así porque vivía consumiendo opiniones ajenas en redes sociales y los hacía muy parte mía”.