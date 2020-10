Malaspina tendrá cumplir promesa y salir con twittero

Nicolás Odetti es todo lo contrario. Conocido como “Oscu” o “Oscurlod” quere, como ella quiso alguna vez y lo logró, ser conocido, más que eso, se desvela por ser famoso. Músico y streamer de 21 años lanzó un pedido a su comunidad de Twitter para conseguir una cita con la modelo y figura ascendente de Canal 26. Y lo hizo con una apelación clásica: “Hoy por mí, mañana por ustedes”.

Embed Hoy por mí mañana por ustedes pic.twitter.com/Smnorfoo4v — Oscu (@OscurlodVideos) October 4, 2020

Embed Me re cabio https://t.co/rLAD9jKOyM — Romina Malaspina (@romimalaspina7) October 5, 2020

A través de un mensaje privado, Oscu le preguntó Malaspina: ¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?”, a lo que ella respondió: “1.000.000”. A continuación, el cantante publicó una captura de la conversación junto con la foto de la modelo. En menos de un día el posteo se volvió viral y ya superó los 800.000 likes, lo que lograría que se concrete el encuentro entre ambos, publica La Capital.

Y fue así porque Oscu le pidió a la legión de fanáticos que tiene en las redes sociales que le den “me gusta” a una publicación y así lograr cumplir su cometido. La duda de todos, incluido el intrépido muchacho, es si Malaspina estaba dispuesta a cumplir su promesa. Es decir, si en el caso en el que el muchacho consiguiera el millón de likes iba a acceder a salir con él.

Con un par de historias en Instagram, la mediática confirmó que va a cumplir con su palabra pero aclaró que por la pandemia va a buscar alguna forma alternativa al encuentro presencial. “Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dice ‘Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo’. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni cag…”, explicó.

“Chicos me re cabió, llegó en un día a un millón de likes. No puedo no cumplir, tengo que darle su cita, pero qué pasa estamos en covid, o sea, no podemos romper los protocolos. Estaba pensando hacer una cita virtual. ¿Qué te parece? Novios no”, replicó Malaspina, y añadió: “Primero vayamos con la cita y vemos qué onda”, desafió la rubia. Y aclaró que no se va a sumar más a este tipo de desafíos.