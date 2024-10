Majo Riera, la madre de Lali, habló sobre su lucha contra el cáncer

Majo contó que durante ese tiempo, tomó la decisión de separarse y comenzar una nueva etapa de vida en soledad. “Cuando estás en un estado de vulnerabilidad, lo que menos necesitás es la angustia del otro, necesitás que el otro te ponga el hombro. Yo no me podía bancar la angustia del otro, porque apenas podía con la mía y no quería arrastrar a alguien que no podía pasar por ese proceso por otros motivos a que lo viva. Así que decidí tomar otro camino”, señaló. A pesar de lo difícil del momento, sus hijas, Lali y Anita, la apoyaron incondicionalmente.

Lali le ofreció su casa para que pudiera establecerse mientras superaba este proceso. “Fui con una cafetera, la computadora y los libros, nada más. Y en esa casa se armó un espacio donde se vinieron a vivir todas mis amigas conmigo y se turnaban para cuidarme”, explicó sobre aquellos años.