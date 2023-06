Madonna fue internada en terapia intensiva y pospuso su Celebration Tour

En un comunicado, Guy Oseary dijo que la salud de Madonna está mejorando, pero que todavía está bajo atención médica.

Madonna anunció la gira de 35 fechas a principios de año. El ícono del pop de 64 años tenía como objetivo celebrar el 40 aniversario de su primer sencillo, Holiday, al embarcarse en su primera gira de grandes éxitos.

Apodado "Celebration Tour", este sería el regreso de la cantante a los estadios después de sus shows experimentales de "Madame X" basados en el teatro en 2019 y 2020.

La gira de Madonna debía comenzar en Vancouver, Canadá, el 15 de julio. Pero el mánager de la cantautora dijo que Madonna desarrolló una infección bacteriana grave el sábado 24 de junio y, como resultado, todos los compromisos se suspendieron.

Esta es la tercera vez en apenas seis años que la cantante sufre algún tipo de enfermedad en vísperas de iniciar una gira, y una de las muchas a lo largo de su carrera. En 2020, justo antes del estallido de la pandemia, tuvo que abandonar un concierto en París: “Lamentamos informar que el espectáculo de Madonna está cancelado debido a lesiones permanentes”, anunciaba el comunicado.

En 2019 sucedió algo muy similar, cuando Madonna tuvo que cancelar su gira Madame X justo antes de empezar y también por problemas de salud. En este caso, la artista volvió a aducir una serie de lesiones en la rodilla y un malestar general de salud. Y es que en el caso de las rodillas, es un tema que se ha vuelto recurrente y le ha dado más de un quebradero de cabeza a la estadounidense.

Dos años antes, en 2017, Madonna tenía que cancelar su gira después de confesar una rotura de ligamentos que arrastraba desde 2015, cuando llevó a cabo la gira Rebel Heart. En ese momento la cantante se sometió a cirugía para reparar la rotura y de paso un tendón de su cadera, pero desde entonces esta dolencia le ha mantenido maltrecha en cada uno de sus tours.

A este largo historial de lesiones hay que sumar otros percances entre medias, como por ejemplo el covid-19, del cual se contagió por el mes mayo de 2020. Su gira de aquel año fue especialmente exhaustiva, tanto que su buena amiga y actriz Debi Mazar, llegó incluso a comentarle en un vídeo en el que era aparente su mala condición para aguantar sobre un escenario dándolo todo. “¿Te has planteado que tus fans serían felices si simplemente te sentaras en una silla y cantaras?”

Madonna cuenta con 64 años, hará 65 a mediados de agosto y detrás tiene este largo historial de lesiones ya mencionado, ¿y si fuera el momento adecuado para parar? Por el momento la cantante no ha cancelado oficialmente la gira, sino que se espera que se aplace hasta nuevo aviso y pronto podamos verla por España. La artista ha reiterado en muchas ocasiones su deseo de seguir actuando y darlo todo: “Me considero una guerrera. ¡Nunca renuncio, nunca me rindo, nunca me rindo! Sin embargo, esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y aceptar mi dolor es una advertencia”, comentaba tras una de sus cancelaciones. Habrá que ver qué dice ahora tras un nuevo contratiempo, pero quizá haya llegado el momento para que la reina del pop se pare a descansar.