Entre Ríos fortaleció su industria creativa en Rosario

Entre Ríos participó de la Feria del Centro, realizada en Rosario, junto a 60 emprendimientos seleccionados entre más de 160 postulaciones

Entre Ríos tuvo una destacada participación en la décima edición de la Feria del Centro, el encuentro que reúne a las industrias culturales y creativas de la Región Centro. Del 2 al 4 de octubre, la Estación Fluvial de Rosario recibió a 180 emprendimientos de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con 60 representantes de cada provincia.

La delegación entrerriana estuvo integrada por 60 marcas provenientes de distintos puntos del territorio provincial, seleccionadas a partir de una convocatoria abierta que recibió más de 160 postulaciones. Durante las tres jornadas, los emprendimientos exhibieron y comercializaron productos vinculados con la indumentaria, los accesorios, la decoración, el diseño, el arte impreso y la producción editorial.

Entre Ríos amplió mercados para sus industrias creativas en la Feria del Centro

Con entrada libre y gratuita, la feria convocó a un público que recorrió los distintos espacios y permitió a los emprendedores entrerrianos concretar ventas, pero también generar nuevos contactos y oportunidades de colaboración. El intercambio entre productores de las tres provincias abrió posibilidades que trascienden la instancia comercial y permiten pensar en nuevos mercados y proyectos conjuntos.

En ese sentido, la Feria del Centro volvió a funcionar como un espacio de encuentro para el ecosistema creativo regional. Además de mostrar productos y propuestas, permitió compartir experiencias, establecer vínculos profesionales y fortalecer una red de emprendimientos que producen desde sus propios territorios.

Para Entre Ríos, el acompañamiento a estos sectores forma parte de una política que reconoce el aporte de las industrias culturales y creativas al desarrollo económico y territorial. Se trata de actividades que generan empleo, incorporan valor, promueven la innovación y, al mismo tiempo, construyen identidad a partir de los saberes y las particularidades de cada lugar.

Uno de los principales acontecimientos institucionales de esta décima edición fue la constitución de la Mesa Permanente de Cultura de la Región Centro, integrada por Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. El acta constitutiva fue firmada durante la apertura de la feria, con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y representantes de las áreas de Cultura de las tres provincias.

La nueva mesa buscará profundizar una agenda común para las industrias culturales y creativas y promover la articulación público-privada. También apunta a vincular la cultura con áreas estratégicas como la producción, la economía, el turismo y la innovación, además de impulsar programas, convocatorias, circuitos y nuevas oportunidades de circulación y comercialización a escala regional.

Para Entre Ríos, este espacio representa una posibilidad de ampliar mercados y profundizar el trabajo que se viene realizando con emprendedores, diseñadores, artistas, editoriales y productores culturales de diferentes localidades de la provincia.

La participación entrerriana se desarrolló en el marco de Entre Ríos Creativa – Camino a la Feria del Centro, una estrategia de acompañamiento impulsada por la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Industrias Culturales y Creativas. La iniciativa contempla capacitación, profesionalización y herramientas para que la participación en la feria forme parte de un proceso de crecimiento que comienza antes del evento y continúa después.

Las 60 marcas entrerrianas

La delegación estuvo conformada por emprendimientos de diferentes rubros. En indumentaria participaron Burka, Canela, Fugitiva, Geozana, Hecho Hilacha Ropa Rebelde, Jarupkin, La Marita, Las Doras, LUCCA, Manos Charrúas, Mutu Prints, Origen Nativo, RØMU y ForYou.

En accesorios y complementos estuvieron Abril Feroldi, Amuletos Joyería en Papel, Amyria, Asiain Objetos, Bere Canet, Charco, EP Eleonora Pagotto, Gurisa, Ivana Ladner – Upcycling, Jacinta, Jorgelina Parkinson, La Rosa Blanca, Qué Linda Manito, Rame Studio, Sara Decoración y Vanyara.

El rubro de objetos utilitarios y decorativos estuvo representado por Ales Home Decor, Amuleto Cerámica, Dioí Cerámica, Diseño Cartonero, Etoa, Gran Jardín, Hiru Cerámica, Incandescentes, Posdata, Sanarte Arte Cuero, Serra Artesanías en Madera, Shiva Velas, Sole Waterloo, Velzi Glass, Vitrofusión Ru y VZZ – Arte en Iluminación.

En arte impreso participaron Anacleta, LUBA / Lucía Badaracco, NATAS Editora, Paz Ayuso, Pez Diablo Taller y Popi Crea. En tanto, el sector editorial estuvo integrado por Azogue Libros, Drakkar Juegos de Mesa, Ediciones Swappa, Editorial Palo Santo, Editorial Vanadis, El Equipo Azul, La Ventana Ediciones y Oyé Ndén.

Tres jornadas dejaron ventas, contactos y experiencias compartidas para los emprendimientos entrerrianos. Pero también reafirmaron que detrás de cada objeto, prenda, libro o pieza de diseño existe conocimiento, trabajo y una identidad construida desde el territorio.

La Feria del Centro cerró así una nueva edición con una mirada puesta en la integración regional y en la posibilidad de que la cultura y la creatividad también sean motores de producción, innovación y desarrollo para Entre Ríos y toda la Región Centro.