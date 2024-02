Leo Alturria, ex de Lizy Tagliani, apuntó contra la actriz

Leo Alturria y Lizy Tagliani1.jpg

Ante la sorpresa de todos, el muchacho aseguró que daría todo por volver con la presentadora de Got Talent Argentina. "Ella significó mucho en mi vida. Sinceramente, marcó un presente, un pasado y un futuro, porque la verdad que conocí muchas personas, muchos contactos. Me llenó de amor y aprendí a valorar eso porque estaba solo en Buenos Aires. Estaba solo, la conocí y me cambió la vida", dijo y agregó: "Me alarmó que se case tan rápido. Yo quisiera, quizás, que despierte un poquito más sus sentimientos. Lizy, ¿te casaste por amor en realidad? O sea, para casarse hay que estar enamorado realmente. Yo creo que vos seguís enamorada de mí. Dicen que un clavo saca a otro clavo, quizás me quiso olvidar. Ella es una persona que me llenó de luz y volvería sin dudarlo".