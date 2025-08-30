Uno Entre Rios | Show | Lady Gaga

Lady Gaga y Jenna Ortega posaron juntas con looks teatrales

Lady Gaga y Jenna Ortega lucieron diseños de estilo gótico en un evento de música y moda previo al estreno de la segunda temporada de Merlina en Netflix

30 de agosto 2025 · 11:46hs
Netflix y Spotify se unieron para brindar un evento que combinó moda y música, la Graveyard Gala, en Nueva York, donde se hizo una escucha del soundtrack de la temporada dos de la serie que protagoniza la actriz.

Para la ocasión, Jenna Ortega eligió un vestido gris jaspeado de silueta ajustada al cuerpo con tiras criss cross en el escote de sectores drapeados y falda con cola y pequeñas roturas que le dieron un aire gótico y tétrico al look. Además, el modelo dejó a la vista un corpiño de encaje negro, ofreciendo una cuota de audacia y rebeldía.

Los complementos y el beauty look acompañaron armoniosamente el vestuario. Llevó un set de joyería plateada que incluyó anillos, brazaletes y collares, el pelo suelto peinado con efecto wet y un maquillaje con foco en la mirada a base de sombras smokeyeyes.

A su lado, Lady Gaga estuvo a la altura en audacia y teatralidad. La superestrella eligió un vestido negro de estilo barroco y gótico con sectores translúcidos, mangas abullonadas con hombreras, volados y frunces y una falda voluminosa de silueta estructurada. Además, en el frente, el diseño está adornado con pedrería color plata.

Cómo será la aparición de Lady Gaga en la segunda temporada de "Merlina"

La participación de Lady Gaga en la segunda temporada de "Merlina" es algo que tiene a todos expectantes. La artista no estará presente en estos primeros cuatro capítulos, pero su personaje sí aparecerá el próximo miércoles 3 de septiembre, en la segunda etapa de la temporada.

Lady Gaga interpreta a Rosaline Rotwood, una profesora de la academia "Nevermore". No han dado muchos detalles de su interpretación, pero se especula que Rosaline está involucrada en alguna sociedad secreta de la escuela, como el club Belladona, o relacionada con la familia Addams.

Lady Gaga interpreta a Rosaline Rotwood, una profesora de la academia "Nevermore". Foto: Netflix.

No es la primera vez que la actriz y cantante muestra su perfil actoral y en el género de terror. Ya había participado en la serie "American Horror Story", específicamente en las temporadas "Hotel" y "Roanoke". En "Hotel", interpretaba a Elizabeth, una condesa sedienta de sangre, mientras que en "Roanoke" tomó el rol de Scáthach, una bruja inmortal.

