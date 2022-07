La traición de Lissa Vera a Locho Loccisano en El hotel de los famosos

hotel de los famosos 2.jpg

Así, manipulada al extremo en los últimos días por el Emperador y Salwe, Lissa Vera terminó rompiendo su promesa al mandar al juego de la H a Locho Loccisano justificándose no querer seguir siendo víctima de tejes y manejes de los que siempre terminó arrepintiéndose, aunque paradójicamente lo fue una vez más.

"Ya no quiero más esta situación del cabildeo de yo te doy esto a cambio de protección... es muy Al Capone", disparó la ex Bandana escoltada por Caniggia y Salwe. "Yo saqué un beneficio porque pude descansar, pero las veces que hice favores nunca pedí nada a cambio. Y de repente digo, por qué tengo que estar haciendo esto, si yo no quiero hacer esto. Entonces pensándolo bien, honestamente no quiero votar a Alex ni a Martín... Entonces qué me queda... Voy a votar a Locho" concluyó Lissa mostrando su verdadera estrategia.