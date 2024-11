La nueva vida del Polaco: "Dejé el alcohol y volví a la iglesia"

“Por el tema de las adicciones, mi papá perdió todo lo que tenía. Lo único que nos quedó fue la casa donde vivíamos”, recordó El Polaco, que no está dispuesto a repetir la triste historia,

“Salí hecho un hombre, me di cuenta como era la vida y que las etapas que había quemado de chico no iban a volver. Desde que empecé a escribir mis propias canciones y me lancé como solista, no paré. Yo tuve una infancia horrible por culpa de las drogas y no quiero que mis hijas vivan lo que yo padecí”, agregó.

“Con Dios me comunico todo el tiempo, en todo momento. Rezo mucho y él es mi compañero y quien me ama de verdad en las buenas y en las malas”, concluyó el cantante.