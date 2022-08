La mejor noche de Taylor Swift: anunció nuevo álbum

"Estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido y estoy segura con cada segundo de este momento que no hubiese sido posible hacer este corto si no fuese por ustedes, los fans", dijo Swift en su discurso de aceptación por Video del Año. "No hubiese sido capaz de regrabar mi discografía si no fuese por ustedes, me animaron a hacerlo. Porque fueron tan generosos en darnos esto, pensé que sería divertido anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre. Les contaré más a medianoche", finalizó la artista entre los gritos de los asistentes.

Cuando llegó la medianoche en la ciudad de Nueva York, la artista compartió en sus redes sociales la portada de Midnights (Medianoches), su décimo álbum de estudio. Taylor describió al álbum como una colección de 13 canciones escritas en mitad de la noche, inspiradas en su vida personal.

Una nueva era

Este nuevo disco abre las puertas a una nueva era en la carrera de la cantante después de los lanzamientos de Folklore y Evermore, el cual el primero fue Álbum del Año en los Grammy del 2021. También brinda la oportunidad a la artista de crear nuevos sonidos en medio de las regrabaciones de gran parte de su discografía.

La cantante debe regrabar sus tres primeros discos al ser que los mismos fueron vendidos por su anterior discográfica, Big Machine Records, por un billón de dólares en 2019. Para que esta música le pertenezca en su totalidad y poder cantarla en vivo o utilizarla en otros proyectos (como películas o comerciales), Swift se propuso regrabar todos los discos realizados con Big Machine Records. La artista ya regrabó y lanzó Fearless (Taylor's Version) y Red (Taylor's Version). Recientemente recibió la autorización de regrabar Reputation y está en una disputa legal por una de sus canciones, Shake it Off, emblema del álbum ganador del Grammy a Álbum del Año en 2014, 1989, que la consagró en su momento como artista pop.

Taylor Swift se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional, como una artista consciente de su lugar en la industria musical y también del poder de su voz para conversar de temas más incómodos e incluso personales. Ya inició la cuenta regresiva para el 21 de octubre y, hasta entonces, ya iniciaron las teorías de los fans.