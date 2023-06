La experiencia paranormal de Antonella Menem con su abuelo y su papá

"Cuando voy al cementerio, siempre llovizna o llueve. Llego al cementerio, deja de llover, y un rayo me alumbra a mí. Y aparece un perro, cuando estoy por irme", describió.

"La vez pasada, cuando se cumplieron 28 años de la muerte de mi padre, fui con dos amigos. Le estaba hablando a mi abuelo y a mi papá, yo empecé a escuchar pasos y las voces de dos personas, un chico joven y alguien mayor", continuó.

Antonella indicó que sus amigos, que estaban con ella, oyeron lo mismo. "En un momento nos dimos vuelta los tres y no había nadie. Me puse a llorar y le dije a uno de mis amigos: '¿vos escuchaste eso?'. Eran mi abuelo y mi papá. Nos pusimos nerviosos. Mis amigos no podían creer lo que estaba pasando", agregó.

Finalmente, al momento de irse recibieron otra señal. "Cuando nos vamos, otro amigo me dice: 'que raro que no vino ningún perro'. Nos subimos al auto, damos la vuelta y aparece un perro ladrando. Bajé del auto, lo saludé y le dije: 'chau papá'. Dimos la vuelta y ya no estaba más", cerró.

Leo Sbaraglia sorprendió a todos con su increíble transformación para interpretar a Carlos Menem en la serie Síganme de Amazon Prime Video que se verá en 2024. El destacado actor tiene la tarea de encarnar al ex presidente argentino que falleció a los 90 años en febrero de 2021.

Las imágenes del cambio físico de Leo para ponerse en la piel del ex mandatario fueron pasadas al aire en el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

La serie tendrá sólo ocho capítulos y ya se van conociendo las primeras imágenes de lo que es el rodaje, el cual ya comenzó y llamó la atención el impresionante parecido físico que Sbaraglia logró de Menem con mucho trabajo en maquillaje y vestuario.

"La serie del hombre que marcó la Argentina de los 90, #Menem, inició su rodaje", anunció de manera oficial en las redes Amazon Prime Video.

La biopic de Carlos Menem es protagonizada por Leonardo Sbaraglia y con la participación de Juan Minujín , Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz y Campi, entre otros.

