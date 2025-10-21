L-Gante anunció que cambia su equipo de trabajo

L-Gante contó que tiene un contrato firmado hasta el 2029, que pretende disolver para poder revisar las bases y condiciones que según reveló "lo perjudican".

En las últimas horas se conoció que L-Gante le envió una carta documento a su manager, Maxi El Brother, para disolver la sociedad laboral. El artista aseguró que se siente perjudicado por el accionar de su ex representante y por esto decidió cortar el vínculo y cambiar el equipo de trabajo.

“Yo estoy en una situación de tomar el mayor control que pueda de mis cosas”, indicó el artista. “En el trabajo yo vendría a ser el jefe de los que trabajan para mí, pero en una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas, entonces me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija y con una postura de que pueda seguir trabajando con los compromisos que quedan pendientes”, dijo el cantante.

"Se han dejado pasar bastantes cosas y algunas se me fueron de las manos, otras quizás las he visto que se pasaron a propósito y al que perjudica siempre es a mí y a mi familia. Entonces, me gustaría ser el culpable yo si algo malo me pasa”, expresó.

Al tiempo que remarcó: “Estoy bastante triste, pero estoy dedicado a eso todos los días, me estoy levantando temprano para ordenar todo y seguir los pasos de lo que me propongo el día anterior para tener libertad en el trabajo y seguir cumpliendo mis objetivos, ideales y proyectos”.

Cuando Fabbiani le preguntó cuáles eran sus próximos planes, L-Gante aseguró: “Llegar a obtener mi propiedad, que creo que me la merezco, y quedarme con todo lo que he construido yo, que creo que viene de mí, ¿no?”.

“Hay un contrato que es hasta 2029 y lo que trataría es no incumplirlo, pero ver de rescindir el contrato. Vamos a tratar de manejarlo de la mejor manera. Siempre espero algo bueno de la persona en la que confié”.