L-Gante figura en el registro de deudores alimentarios

Para quedar inscripto en tal registro de deudores, el cantante pasó por varias etapas en su pelea con su ex, Tamara Báez, la madre de Jamaica. En abril, el abogado de ella, Juan Pablo Merlo, se quejó porque no alcanzaban los 500 dólares mensuales que estaba pasando L-Gante.

“Hay una adaptación de la cuota de alimentos, donde, como ustedes, saben Tamara estaba recibiendo una cuota mínima, estaba alrededor de 300 mil pesos, después se aumentó, pero no llega a cubrir la comida diaria de su bebé”, había dicho Merlo.

“Recordemos que Elián pasa una vida de lujos, de excesos, una vida de cadenas de oro y a veces no nos parece que su hija tenga lo mismo. Tamara es la que la cría, la que le da de comer, la que la manda al colegio y todo lo que hizo lo ha hecho a pulmón y la estaba manteniendo ella a la nena, te imaginas que cualquier persona que trabaja en cualquier lugar pasa una cuota mucho mejor de la que pasaba Elián, era muy baja. Nosotros no entendíamos por qué hacía viajes con amigos, de acá para allá, muestra un nivel de vida y resulta que con su única hija por ahí le pasaba un mínimo que no alcanzaba ni para la comida”, expresó el abogado.

Consecuencias

-No puede obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni acceder a créditos.

-No puede obtener licencia de conducir habilitante, salvo una provisoria por 60 días para trabajar.

-No puede ser designado como funcionario jerárquicos en el GCBA (Ministros/as, Secretarios/as, Subsecretarios/as, Directores/as Generales, Adjuntos/as).

-No puede postularse a cargos electivos en la Ciudad.

-No puede participar de concursos ni ser designados como magistrados o funcionarios judiciales.

-No puede ser inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con

fines adoptivos.

-No puede acceder a planes de pago, quitas o beneficios por deudas con el GCBA.

-No puede recibir adjudicaciones de viviendas sociales del GCBA o convenidas con Nación.

-No puede ser inscripto como proveedores del GCBA.

-No puede concretar la transferencia de la titularidad de negocios, actividades, industrias o locales habilitados sin certificado del Registro y regularización previa de la deuda.

-No será matriculado en ningún colegio profesional.

-Los escribanos deben informar cualquier acto de disposición de bienes registrables en el que intervenga una persona inscripta.

-No pueden ingresar a estadios de fútbol en eventos organizados por AFA, FIFA o Conmebol en la Ciudad.

-Pueden ser excluidos del ingreso a eventos culturales pagos con más de 5.000 asistentes.

-Toda empresa o institución privada puede solicitar el certificado y colaborar con el cumplimiento de la ley.