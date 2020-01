Julieta Prandi comparó el video del chancho con la dictadura

En su rol de modelo e integrante de la farándula argentina, Julieta Prandi fue consultada sobre el repudiable video viral en el que un cerdo –o cordero, dependiendo de la versión- cae desde un helicóptero a la piscina de la casa de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, pero su respuesta no tuvo tibieza alguna y hasta contó con un fuerte matiz controversial, ya que aseguró que lo acontecido en San Ignacio, Uruguay, le hizo recordar a los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar que gobernó de facto en la Argentina entre 1976 y 1983.

“Si soy honesta, el primer impacto que tuve cuando vi el video, el flashback que tuve, se relaciona con la dictadura. Me hizo acordar a eso”, reveló la actriz en una entrevista con Intrusos (América).

“Es horrible, pero me recordó a la gente que tiraron en el río. Me pareció súper cruel”, reconoció Prandi, sin poder creer aún lo que sucedió con el animal que cayó en la pileta de su colega y haciendo alusión a la práctica ejecutada por los militares durante el terrorismo de Estado. “Haya muerto en el aire o que haya muerto por el impacto, me parece un horror injustificable, no hay escrito que los pueda salvar y me parece espantoso”, añadió Julieta, quien contó que trabajó con Bernasconi y que la sorprendió enterarse de lo del video debido a que tiene muy buenos recuerdos de ella manifestándose en contra de las pieles de animales y en causas similares de proteccionismo.

“Me impactó muchísimo y es repudiable. Todo, el que lo tira, el que se ríe, me pareció un horror”, enfatizó Julieta indignada en diálogo con el ciclo de América, donde también recordó el mal momento que vivió años atrás cuando le envenenaron a sus perros. “No vamos a entrar en el tema del veganismo y el alimento, pero el que mata a un animal por diversión o por crueldad, como en este caso o como lo que me pasó a mí, es igual al que mata a una persona”, opinó de manera categórica.

En los vuelos de la muerte, los ejecutores del delito subían a aviones a las personas desaparecidas que se encontraban detenidas en los centros clandestinos de detención, y tras recibir una anestesia, estos eran arrojados vivos al Río de la Plata.