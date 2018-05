Juan Cruz Sanz reapareció y aseguró que está "muerto en vida"

Tras mantenerse alejado de los medios luego de que se viralizaran polémicos videos de su intimidad, reapareció el periodista Juan Cruz Sanz. Sin redes sociales ni Whatsapp, solo reapareció a través de correos electrónicos que intercambió con Daniel Gómez Rinaldi y Teto Medina, ambos panelistas de Implacables.

Gómez Rinaldi reveló que Juan Cruz no volverá al programa "Cortá por Lozano". Si bien se dijo que había pedido una licencia psiquiátrica por dos meses, el periodista aclaró que ofreció su salida a la productora, porque no quiere ser una complicación para ellos. "No me echaron, yo renuncié. No quería que la empresa sintiera la presión de tenerme", fueron las palabras exactas de Juan Cruz a Gómez Rinaldi.

Luego, Medina completó la información con otro mensaje que le llegó de Juan Cruz, que habla sobre su estado de ánimo: "Acá estoy... muerto en vida". Cuando estalló el escándalo, la conductora de "Cortá por Lozano", Verónica Lozano, había enfrentado el tema y reconoció que todos en el programa habían quedado "en shock" por las imágenes. También dijo que no se había tomado ninguna determinación con respecto al futuro laboral de Sanz. "Es un tema muy sensible", explicó. No está claro aún quién filtró el material ni de dónde fue obtenido. Pero la difusión de los videos se volvió inmanejable cuando Natacha Jaitt, desde su cuenta de Twitter, los compartió. La mediática asegura que Juan Cruz está involucrado en la causa de abusos a menores en las inferiores de Independiente, una acusación que no consta en la Justicia.