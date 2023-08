José Luis Perales desmintió su muerte luego de una falsa noticia viral

Sin embargo, el periódico español La Razón conversó con su hijo, Pablo Perales, quien específico que "estamos en Londres cenando juntos". "Es completamente falso. Por favor, escribe algo para que todo el mundo lo sepa", pidió el hijo al medio español.

Sumado a esto, el propio Perales difundió un video en sus redes sociales donde confirmaba que, en efecto, sigue con vida. "¡Ante los rumores... os mandamos un saludo enorme desde Londres!", escribió el artista en la publicación que acompaña la pieza audiovisual.

Embed CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

"Hola amigos, os hablo desde Londres", comienza la grabación. Según el artista, se encontraba vacacionando en Londres, Reino Unido, junto a su esposa Manuela Vargas y sus dos hijos cuando "de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, ha dicho que me he muerto".

"La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que habéis intentado saber si era verdad esta cosa. Que estamos muy bien, se acabó", concluyó Perales en la filmación que dura menos de un minuto.

josé luis Perales.jpg Tanto los familiares como el propio cantautor, José Luis Perales, desmintieron la noticia sobre su deceso, la cual calificaron como una "muy mala idea"

Quién es José Luis Perales

Perales es uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española. A lo largo de su carrera de más de 50 años, grabó 30 álbumes y vendió 55 millones de discos. Dentro de sus canciones más reconocidas, se encuentran temas como "Un velero llamado libertad", "Y cómo es él", "Que canten los niños" o "Y tú te vas".

En 2020, el artista anunció su retiro de los escenarios, para lo cual encaró Baladas para una despedida, su gira del último adiós. "No hay ninguna lucha. Es algo tan decidido ya, con mucho tiempo, que he esperado a hacerme mayor porque no había otra posibilidad de irse", reveló sobre aquella difícil decisión.