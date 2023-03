Jey Mammón respondió a las denuncias por abuso infantil

Embed

Ante las diferentes versiones que circularon en los medios, el conductor de Morfi hizo un comunicado: "Ante la difusión de una denuncia que la Justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación". En este sentido, Jey denunció haber sufrido "conductas extorsivas" de parte de Benvenutto.

"Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad", agregó. Finalmente, indicó que la instalación mediática de este tema puso "en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad".

Alrededor de las 21 horas, Telefe emitió un comunicado donde informó la decisión de suspender momentáneamente al conductor del ciclo La Peña de Morfi para "tomarse el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal". “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de sus valores”, concluye el texto dado a conocer.

Por su parte, Benvenutto habló nuevamente el jueves ante lo sucedido: “Hay muchos medios que me llaman sin parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado”. Además, adelantó que de momento no brindará más entrevistas a los medios porque "quiere dar vuelta la página". "La Justicia me dio la razón muchas veces, y lo pueden comprobar si van a los juzgados a pedir los expedientes. Cuando fui con un abogado particular tuve respuesta, cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue la resolución de una prescripción. Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción", explicó.

"Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, completó.