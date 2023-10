Javier Milei fue tema de monólogo en la tv estadounidense

El comediante estadounidense John Oliver hizo a Javier Milei protagonista de un irónico monólogo que no tardó en repercutir en Argentina

En los últimos días la política argentina fue tema de discusión en el ámbito internacional y no tardó en llegar a los medios de comunicación en otros países. Esta semana el comediante John Oliver, quien encabeza su propio programa en la cadena HBO, dedicó una parte de su monólogo al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei.

"Milei es demasiado", continuó mientras mostraba distintos titulares periodísticos donde se detallaban las diferentes propuestas del economista, "hizo su campaña con propuestas duras, sugiriendo cortar el gasto público en un 15% del PBI y eliminar la mayoría de los impuestos. También tiene un plan controversial para reemplazar a la moneda nacional por el dólar estadounidense y dijo que quiere explotar el Banco Central, hasta rompió modelos del Banco Central en uno de sus videos y también en forma de piñata en programas de TV. También simbolizó su deseo de recortar el gobierno agitando motosierras en público", comentó con expresión sorprendida y mostró uno de los últimos videos virales de Milei, donde se lo mostró empuñando una motosierra en una caravana de La Libertad Avanza.

Luego Oliver expresó: "Hay muchas ideas que nunca se probaron: tampoco nunca probamos casas de retiro para ancianos con trampolines para los abuelos o dejar que un mapache sea jefe de cirugía y eso es porque algunas ideas son simplemente malas".

Por otro lado, se refirió a los múltiples momentos que protagonizó en entrevistas en los últimos tiempos. Entre ellos se refirió a una entrevista con Moria Casán en su programa Incorrectas donde habló de su participación en encuentros sexuales y expresó que "eyacula cada tres meses". "Creo completamente que a la persona a la que vimos gritándole a economistas muertos, rompiendo bancos de miniatura en TV y agitando una motosierra en la calle puede que, y pido disculpas por decir esto, tenga apoyo", comentó también en un tono sarcástico.

Además hizo referencia al vínculo de Javier Milei con su fallecido perro Conan y un momento que protagonizó el candidato libertario en el canal A24, que causó revuelo por sus actitudes en vivo, donde se distrajo de la entrevista porque apareció en una pantalla una imagen de la mascota. "Se distrajo con su perro como un perro se distrae con una ardilla", bromeó Oliver.

Asimismo el conductor expresó: "A este punto tengo la necesidad de decirles que no inventamos a este hombre para este programa. Entiendo que un anarcocapitalista que blande una motosierra y clona a sus perros quiere ser presidente y a la vez parece Billie Joe Armstrong empapado y ve a sus perros como una entidad reencarnada que puede ver el futuro y los tiene como miembros de su gabinete, podría parecer que fue hecho en un laboratorio específicamente para este programa, pero no lo fue. Es una persona alarmantemente real. Ya sé que no esperábamos que el hombre que le confía su agenda a sus perros tenga buenas opiniones, pero sus opiniones son extremadamente malas y tiene muchos seguidores".

"Cuando tus opciones son más de lo mismo o un Tucker Carlson emo es entendible pensar que ninguna opción es buena y, por desgracia, cuanto peor estén las cosas en Argentina, más fácil es para Milei argumentar que cualquier cambio, sin importar cuán peligroso sea, es mejor que el sistema actual", reflexionó el comediante en un tono más serio, "Concuerdo que los argentinos merecen algo nuevo, también creo que merecen algo mucho mejor que este superhéroe que agita motosierras y su cuarteto de perros mágicos", cerró.