El incómodo momento que protagonizó Javier Milei en un programa periodístico

entrevista javier milei pelado.jpg El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se molestó cuando estaba en medio de una nota con Esteban Trebucq en el estudio de A24

"Es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, explicó el economista. Trebucq le pidió disculpas y le dijo que "fuera del aire" le iba a explicar qué estaba pasando, pero Milei insistió en que había mucha gente en el piso y que se le hacía "difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, añadió el candidato libertario, quien no se distingue por su paciencia cuando un tema los fastidia.

“De vuelta, yo trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa. Yo, sinceramente, no creo en la independencia del Banco Central. Durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia, hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger”, prosiguió.

A pesar de este momento de tensión, la entrevista continuó normalmente y no se volvió a mencionar el tema, excepto sobre el final de la charla, cuando el periodista le preguntó si se había sentido cómodo: “Sí, me costó mucho el....”, contestó Milei, mientras hacía con la mano gestos de murmullo.

“Sí, te lo conté por Whatsapp lo que pasaba, no quiero hacerlo público por un tema de respeto a los muchachos, a los trabajadores”, cerró el conductor del programa.

Sobre el final, el referente de la oposición aseguró que, si gana las elecciones, “se viene un país que va a abrazar las ideas de la libertad, nos vamos a poner de pie y vamos a sentar las bases para que en 35, 40 o 45 años nos convirtamos en una de las máximas potencias del mundo”.