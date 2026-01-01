J Balvin y Residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

El cantante J. Balvin cerró el 2025 con una sorpresiva reconciliación con el artista René Pérez, más conocido como Residente, dejando cuatro años de tiraderas y enfrentamiento en su detrás.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el colombiano confirmó la esperada paz con su colega del género urbano con una imagen de ambos sonrientes, destacando la importancia del diálogo en tiempos de caos.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”, reflexionó.

Según explicó, la reconciliación no fue algo que pasó de un día para el otro, sino que fue un proceso que transcurrió en secreto hasta ahora: “Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y Jose”. De esta forma, el miércoles se cerró un capítulo en las vidas de ambos artistas, recibiendo el año de la mejor manera.

Los referentes de la música urbana protagonizaron un enfrentamiento que inició en aquel boicot a los Latin Grammys 2021 que el colombiano intentó impulsar. En su descargo, Balvin intentó recriminar a la asociación de música de no tener en cuenta al género, tan solo para ser cuestionado por René, quien le recordó que él ya posee de 31 reconocimientos de la institución. Eso desencadenó un conflicto que duró años y que culminó con la exitosa tiradera que René grabó en su colaboración con Bizarrap, recordó Noticias Argentinas.