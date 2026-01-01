Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Sergio Emanuel Valdez, de 30 años, murió tras ser apuñalado en La Paz, mientras un adolescente de 16 años fue detenido por el hecho.

1 de enero 2026 · 15:26hs


Sergio Emanuel Valdez, de 30 años, murió a consecuencia de las graves heridas que sufrió en un ataque con arma blanca el 31 de diciembre, en la intersección de calle 9 de Julio y cortada Pellegrini, en La Paz. Tras el incidente, un adolescente de 16 años fue detenido y ahora enfrentará una imputación por homicidio.

Valdez había sido internado en el Hospital 9 de Julio, donde fue sometido a una cirugía debido a la gravedad de las lesiones. Según informaron fuentes policiales a La Sexta, lamentablemente no logró sobrevivir.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:20 del 31 de diciembre en la intersección de calle 9 de Julio y cortada Pellegrini. Según la Departamental La Paz de Policía, Valdez sufrió lesiones graves provocadas por un arma blanca. Fue trasladado al Hospital 9 de Julio, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció bajo asistencia médica hasta su fallecimiento.

