Uno Entre Rios | Policiales | Sauce Viejo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

El doble crimen ocurrió en aguas del río Coronda en las costas de Sauce Viejo. Los cuerpos fueron encontrados a la deriva junto a un vacuno muerto.

1 de enero 2026 · 18:57hs

Un hallazgo perturbador conmocionó a los vecinos de la costanera de la localidad santafesina de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

El hallazgo y la intervención policial en Sauce Viejo

El alerta ingresó a través de la central de emergencias 911 pasado el mediodía. Vecinos de la zona advirtieron una lancha sin rumbo y, al acercarse visualmente, notaron la presencia de personas inmóviles. Al lugar arribaron de inmediato efectivos de la Comisaría 19° y personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes aseguraron la embarcación y confirmaron que ambos sujetos se encontraban sin vida.

violencia en alcaraz: victima internada en estado reservado

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en la paz

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Posteriormente, peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico legista determinaron que las víctimas presentaban múltiples heridas compatibles con disparos de escopeta. Los cartuchos de plomo hallados en la escena sugieren un ataque a corta distancia y con un alto poder de fuego.

Hipótesis: una ejecución por cuatrerismo

Si bien las víctimas aún no han sido identificadas, los investigadores manejan una hipótesis central basada en la evidencia hallada en la lancha: el robo de ganado. La presencia del animal vacuno muerto dentro de la embarcación refuerza la teoría de que los hombres fueron sorprendidos por el propietario del ganado o un puestero en la zona de islas, quien habría disparado a mansalva para evitar el robo.

La falta de testigos directos y la ausencia de cámaras de videovigilancia en el entorno fluvial presentan un desafío para los investigadores en el hallazgo de los supuestos asesinados. Los esfuerzos actuales se centran en la identificación de los fallecidos mediante toma de huellas dactilares y necropsia en la morgue judicial; rastreo de la embarcación y verificación de la matrícula para dar con el titular registral; y peritaje del vacuno con el análisis de marcas y señales en el animal para identificar al dueño y determinar el lugar del presunto robo.

El fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó intervención en el caso, ordenando el traslado de los cuerpos y el secuestro de la lancha para peritajes criminalísticos profundos. Se busca establecer con precisión la hora del ataque y el punto exacto del río donde se originó el tiroteo antes de que la corriente arrastrara la lancha hacia la costa de Sauce Viejo.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre el crimen de los dos cuatreros a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que se realicen los peritajes criminalísticos de rigor en el lugar del hallazgo de la embarcación, y respecto de la lancha, saber el número de matrícula si lo tuviera para identificar al propietario, la revisación de los cadáveres y su traslado a la morgue judicial para la realización de la necropsia, y toma de huellas dactilares para su identificación.

Producción: Juan Trento (UNO Santa Fe)

Sauce Viejo escopeta cuatreros
Noticias relacionadas
tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de concordia

Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

parana: joven resulto herido al volcar su auto en circunvalacion y blas parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

El incendio fue este miércoles en la Clínica.

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en parana

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Ultimo Momento
Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Milei quedó segundo en un ranking de líderes mundiales, detrás de Meloni y delante de Trump

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

J Balvin y Residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

J Balvin y Residente se reconciliaron y pusieron fin a su guerra

Policiales
Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Sauce Viejo: hallaron asesinados con disparos de escopeta a dos cuatreros en una embarcación a la deriva

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Detienen a un adolescente por el homicidio de un hombre en La Paz

Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

Tres personas hospitalizadas tras choque en el acceso oeste de Concordia

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Ovación
El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Racing apunta reforzarse con un jugador de la Scaloneta

Chelsea echó al entrenador que ganó el Mundial de Clubes

Chelsea echó al entrenador que ganó el Mundial de Clubes

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

Thiago Fernández atacó a los dirigentes de Vélez

Thiago Fernández atacó a los dirigentes de Vélez

La provincia
Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Aldea María Luisa: un hombre murió durante la tradicional Traktor Caravana de Año Nuevo

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Milei ampliará por DNU el poder de la SIDE: tendrá la capacidad para aprehender personas

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Dejanos tu comentario