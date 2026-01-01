Uno Entre Rios | Policiales | Alcaraz

Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Un hombre de 33 años permanece grave tras ser apuñalado en Alcaraz. El presunto agresor fue detenido.

1 de enero 2026 · 17:06hs
Violencia en Alcaraz: víctima internada en estado reservado

Un joven de 33 años se encuentra internado en grave estado en el hospital San Martín de Paraná luego de haber sido apuñalado por otro sujeto con el que mantuvo un altercado la mañana de este jueves 1 de enero en Alcaraz.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:05 en la intersección de calles Córdoba y Concordia de la ciudad del departamento La Paz.

Según se informó oficialmente, Jonatan Rolando García, de 33 años, resultó herido con un cuchillo en la zona del estómago, del lado izquierdo.

El aviso fue dado en forma espontánea por su padre, Rolando García, de 60 años, quien se presentó en la dependencia policial e identificó al presunto autor de la agresión.

Un detenido

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron la búsqueda y lograron localizar a Jonatan Castro, de 33 años, señalado como responsable del ataque.

También se secuestró el arma utilizada y se puso al detenido a disposición de la magistratura interviniente.

Según consignó Ahora, la fiscal Giuliana Giovannini dispuso el secuestro de las prendas de ambas personas y la remisión de los elementos para su análisis.

El lesionado fue trasladado al Hospital San Martín, donde permanece internado en estado reservado, mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales correspondientes.

