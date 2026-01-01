Uno Entre Rios | Ovación | Valentín Castellanos

Valentín Castellanos será nuevo jugador del West Ham

El club inglés y Lazio llegaron a un acuerdo por 29 millones de Euros para que Valentín Castellanos sea traspasado a la Premier League.

1 de enero 2026 · 18:31hs
Valentín Castellanos intentará recuperar su mejor nivel en la Premier League.

Lazio y West Ham alcanzaron un acuerdo verbal para el traspaso del atacante mendocino Valentín Castellanos, en una operación que marca un nuevo paso en la carrera del delantero argentino y le permite dar el salto a la Premier League.

El club inglés desembolsará 29 millones de euros por el atacante, que firmará un contrato por cinco temporadas, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del West Ham en este mercado.

La negociación se cerró en las últimas horas tras intensas conversaciones entre ambas instituciones. Desde Italia aceptaron la propuesta económica del conjunto londinense, que buscaba reforzar su frente de ataque con un futbolista de movilidad, presión alta y capacidad de adaptación al ritmo físico inglés. Castellanos, por su parte, dio el visto bueno al proyecto deportivo y a las condiciones contractuales, por lo que el pase quedó encaminado a falta de los detalles formales.

El presente de Valentín Castellanos

El delantero argentino venía de una última temporada irregular en la Lazio, en la que alternó titularidades y suplencias. En total disputó 11 partidos oficiales, en los que convirtió dos goles y brindó tres asistencias. En West Ham consideran que su perfil encaja con la idea de juego del equipo y que, con continuidad, puede recuperar su mejor versión.

Castellanos había demostrado su capacidad goleadora en etapas anteriores de su carrera, especialmente por su intensidad ofensiva, su buen juego aéreo y su sacrificio para el equipo. En ese sentido, el cuerpo técnico del West Ham confía en que el argentino pueda aportar soluciones inmediatas en ataque y convertirse en una pieza clave dentro de un plantel que busca consolidarse.

Para la Lazio, la transferencia representa una inyección económica significativa, que permitirá equilibrar las finanzas y planificar nuevas incorporaciones.

Para Castellanos, en cambio, se trata de un desafío mayúsculo: competir en una de las ligas más exigentes del mundo y afirmarse definitivamente en la élite del fútbol europeo.

El acuerdo verbal está sellado. Solo restan los exámenes médicos y la firma de los contratos para que Valentín Castellanos sea oficialmente nuevo jugador del West Ham, en una operación que promete impacto tanto en Inglaterra como en Argentino.

