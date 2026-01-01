El íntimo festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en Pujato

Lionel Scaloni recibió el 2026 sentado en la vereda en su pueblo natal de Santa Fe, en la antesala a un año cargado de actividad para la Selección Argentina.

Lejos de los flashes y con la simpleza que lo caracteriza, Lionel Scaloni eligió Pujato para recibir el Año Nuevo. En la antesala de un 2026 clave para la Selección Argentina, el entrenador campeón del mundo pasó las fiestas en su pueblo natal, rodeado de su familia y en un clima totalmente relajado.

Un video que rápidamente se viralizó lo mostró sentado en la vereda junto a sus padres, mientras vecinos y autos que circulaban por la zona se acercaban a saludarlo en medio de la tradicional caravana con la que el pueblo despide el año.

Las imágenes fueron registradas por el portal local Pujato Digital, que explicó la escena con naturalidad. “En Pujato todos los años se reciben con una caravana y cuando el DT está, pasan a saludarlo”, señalaron desde el medio, reflejando el vínculo cotidiano que mantiene con la comunidad.

Durante su estadía en el país, el técnico también se dio tiempo para una de sus grandes pasiones fuera del fútbol: el ciclismo. En los últimos días completó un exigente recorrido en las sierras de Córdoba, más precisamente en la zona de San Clemente.

La travesía fue de 95,4 kilómetros, con 1.468 metros de desnivel positivo, y se realizó a una velocidad promedio de 31 km/h. El trayecto demandó poco más de tres horas bajo altas temperaturas, según detalló en redes sociales Lito Oviedo, especialista en ciclismo y compañero de ruta del DT.

Así estaba Lionel Scaloni