Chelsea echó al entrenador que ganó el Mundial de Clubes

Chelsea anunció la salida de Enzo Maresca, el DT italiano con el que los Blues fueron campeones de la Conference League y del torneo en Estados Unidos.

Chelsea inició el 2026 con un giro inesperado en su proyecto deportivo al confirmar la salida de Enzo Maresca como entrenador del primer equipo, una decisión consensuada que puso fin a un ciclo de dos años y medio y que obliga al club a iniciar la búsqueda de un nuevo director técnico.

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado”, comunicó oficialmente la entidad de Stamford Bridge en las primeras horas del año. El italiano había asumido en junio de 2024 y tenía contrato vigente hasta 2029, pero ambas partes resolvieron cerrar el vínculo tras una etapa marcada por títulos y un presente irregular.

El ciclo de Enzo Maresca en Chelsea

Durante su gestión, Maresca llevó al Chelsea a conquistar dos trofeos: Conference League 2024/25 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Sin embargo, el rendimiento en la actual temporada fue perdiendo consistencia.

En la Premier League, el equipo ganó apenas uno de sus últimos siete partidos y se ubica quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En la Copa de la Liga está en semifinales, en la FA Cup alcanzó la tercera ronda y en la Liga de Campeones marcha decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de la clasificación directa a octavos de final.

En total, Maresca dirigió 92 partidos oficiales al frente del Chelsea, con un balance de 55 victorias. Desde el club destacaron los logros obtenidos y señalaron que “estos éxitos serán una parte importante de la historia reciente del club”, además de agradecerle “su contribución” y desearle “lo mejor para el futuro”.

En el mensaje final, la institución explicó los motivos de la decisión: “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”. El próximo compromiso será el domingo, como visitante, ante Manchester City, ya con un nuevo entrenador por definir.

En ese contexto, el plantel que integran Enzo Fernández y Alejandro Garnacho afrontará el tramo decisivo del calendario con un cuerpo técnico a confirmar. Ambos futbolistas fueron titulares el 30 de diciembre en el empate 2-2 frente a Bournemouth, partido en el que el mediocampista surgido en River convirtió uno de los goles. Ahora, Chelsea deberá reorganizar su rumbo en plena triple competencia.