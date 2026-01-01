Uno Entre Rios | Ovación | Vélez

Thiago Fernández atacó a los dirigentes de Vélez

El delantero se despidió de Vélez y fue duro con los dirigentes del Fortín. “No están a la altura”, dijo el nuevo jugador del Villarreal.

Fernández fue una de las figuras del Vélez campeón de la Liga Profesional 2024.

Thiago Fernández se despidió de Vélez en duros términos y apuntó de manera directa contra la dirigencia actual antes de viajar a España para incorporarse al Villarreal. El extremo de 21 años quedó en condición de libre y utilizó sus redes sociales para explicar los motivos de su salida, con fuertes acusaciones por el manejo de su renovación contractual.

Tras varios meses de negociaciones fallidas, Vélez perdió a uno de los futbolistas más determinantes del plantel campeón de la Liga Profesional 2024. Más allá de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 1° de diciembre y que lo marginó de la definición ante Huracán, Fernández cerró el año con cinco goles y seis asistencias, siendo una pieza clave del equipo de Liniers.

Mientras atravesaba la recuperación, las charlas por la renovación continuaron con ofertas y contraofertas que se arrastraban desde antes de la lesión. Sin embargo, el acuerdo nunca llegó y en agosto, ya con el alta médica, el club anunció su apartamiento definitivo.

Desde entonces, el jugador se entrenó por su cuenta y mantuvo presencia junto al plantel en las consagraciones de las Supercopas Internacional y Argentina, aunque sin hacer declaraciones públicas hasta ahora.

Fernández dejó Vélez tras 48 partidos oficiales desde su debut el 21 de abril de 2023, con cinco goles y seis asistencias, y firmó contrato con Villarreal hasta junio de 2031. El delantero deberá presentarse el 2 de enero en el club español, a la espera de definir si será tenido en cuenta por Marcelino García Toral o si saldrá a préstamo debido a su prolongada inactividad.

El mensaje de Thiago Fernández

En su mensaje de despedida, Fernández expuso a los responsables del conflicto con nombre y apellido: “Lamentablemente hoy en día el club está en manos de personas que no están a la altura para manejar tan enorme institución. Personas como Fabian Berlanga, Augusto Costa, Ricardo Álvarez y Sebastian Pait. La dirigencia no deja de lado sus peleas entre si, y cuando ya todo parecía arreglado para mi renovación con Augusto Costa, Fabian Berlanga me dijo ‘no renueves, te están mintiendo en el contrato’, y esta es una de las 100 situaciones que pasaron durante mis dos años de negociaciones, las cuales empezaron gracias a que yo llame al club para renovar”.

Además, agregó: “Tuve que escuchar que el presidente del club me diga después de un año de jugar, y perteneciendo al equipo campeón, que no había hecho el mérito para renovar el contrato (el cual es un contrato firmado en inferiores, con cláusulas y sueldo de juvenil)”.

Pese al conflicto, el futbolista remarcó su vínculo con la institución y sus trabajadores, y agradeció el apoyo de los hinchas. Gianluca Prestianni y Santiago Castro, otros juveniles que tampoco se marcharon en buenos términos, le expresaron públicamente su respaldo.

