Indignados con Julián Serrano, en Cerrito

Vecinos de Cerrito expresaron su enojo a través de las redes por la presencia de Julián Serrano en un bar de esa ciudad, debido a las restricciones que aun operan por la pandemia del Coronavirus.

En las fotos se ve al youtuber paranaense Julián Serrano con amigas y comiendo un sandwich de vacío en un local de Cerrito.

“Es así gente, uno se cuida y cuida a su familia y llegan estos "personajes" que mienten en el control policial de avenida Racedo de Cerrito diciendo que venían a trabajar al resto bar y resulta que son hermanas del dueño de bar y son oriundas de Paraná y el tal Julián Serrano (según me dicen es famoso, la verdad no lo conozco) también de Paraná. No los veo trabajando los veo comiendo y boludeando de lo lindo… Si van a mentir por lo menos saquense una foto con una bandeja en la mano mangas de irresponsables!!! "

El mensaje sigue con emoticones de enojo: "Gracias a Dios los denunciaron como corresponde y fueron retirados del pueblo pero ya habían estado en contacto con muchas personas!!! Así estamos país!!! Gracias por su irresponsabilidad con la sociedad!!!"

La publicación tiene comentarios contra el influencer que, por estos días había vertido sus opiniones políticas contra la situación económica del país ias y en contra del gobierno nacional.

Julian Serrano en Cerrito.jpg

"Es el colmo. Nosotros hace seis meses que estamos encerrados y toda una vida viviendo en el pueblo. Viene gente de afuera pone un negocio y tiene todos los privilegios y vos te tenés que encerrar. A mi negocio solo atiendo por la ventana y mirá vos lo que te enteras después. Que traen el virus de afuera. parece que el virus ahí no está. Capáz que está por algunas calles nomás", retruca otra vecina.