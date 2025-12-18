Homero Pettinato renunció a un programa "Sería increíble", en Olga

Uno Entre Rios | Show | Homero Pettinato

Tras su separación de Sofía Gonet, Homero Pettinato atraviesa un momento personal complejo y decidió romper el silencio

18 de diciembre 2025 · 14:59hs
Tras su separación de Sofía Gonet, conocida en redes como La Reini, Homero Pettinato atraviesa un momento personal complejo y decidió romper el silencio. Luego de que la influencer hiciera públicas conversaciones privadas que expusieron aspectos del vínculo que mantuvieron durante siete meses, el humorista habló sobre la situación y anunció su renuncia a uno de los programas que integra en el canal de streaming Olga.

La decisión fue comunicada este miércoles al aire de Sería increíble, ciclo que comparte con Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular. Pettinato aclaró que su salida no está vinculada al escándalo mediático reciente, sino a cuestiones laborales y personales. “Me despido porque tengo otros proyectos en OLGA. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco”, expresó durante el programa.

Violencia y escracho en redes: el cruce entre Homero Pettinato y Sofía Gonet

Horas antes, en el último envío de Faltan Varones, también por Olga, el conductor realizó un brindis de cierre y dejó una reflexión sobre el año que atravesó. “Tuve un año muy difícil. Llevo 21 años haciendo aire y nunca tuve un año tan difícil como este”, señaló, al tiempo que agradeció el acompañamiento de sus compañeros y del equipo de producción. En ese marco, reconoció la importancia del entorno laboral para sostenerse en un espacio de exposición constante.

La renuncia se conoció después de que Pettinato enviara un testimonio al programa A la tarde (América TV), donde respondió a las acusaciones de su expareja. A través de mensajes de WhatsApp, negó haber sido infiel y rechazó las versiones que lo señalaban como responsable de una enfermedad de transmisión sexual. “Tengo análisis de sangre de hace un mes y soy totalmente sano”, aseguró.

Además, el hijo de Roberto Pettinato negó haber ejercido violencia contra Gonet y sostuvo que decidió alejarse del vínculo por situaciones de maltrato. “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos”, afirmó. También habló públicamente sobre su consumo de marihuana y reconoció que se trata de una adicción, al tiempo que expresó su deseo de cerrar el conflicto. “Solo quiero cortar con el vínculo y seguir con mi vida”, concluyó.

Homero Pettinato Olga Sofía Gonet
