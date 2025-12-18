Uno Entre Rios | Ovación | Esteban Dorbessan

Esteban Dorbessan fue proclamado nuevo presidente del Club Náutico Paraná

Con una participación de 311 socios, la institución llevó adelante un proceso eleccionario ordenado y transparente. La Lista 1 se impuso con amplia mayoría.

18 de diciembre 2025 · 17:56hs
El Club Náutico Paraná vivió este martes una jornada clave para su vida institucional con la proclamación de Esteban Dorbessan como nuevo presidente, en el marco del acto eleccionario realizado conforme a lo establecido en la convocatoria oficial. El proceso se desarrolló con normalidad, sin objeciones por parte de las listas participantes y con una destacada participación de los socios.

Un total de 311 asociados se acercaron a emitir su voto, reflejando el compromiso de la masa societaria con el presente y el futuro de la institución. Tras el cierre del comicio y el correspondiente escrutinio, los resultados arrojaron una clara ventaja para la Lista 1, que obtuvo 228 votos, frente a los 82 votos cosechados por la Lista 2, registrándose además un voto anulado.

De esta manera, quedó oficialmente conformada la nueva Comisión Directiva, que será la encargada de conducir los destinos del club durante el próximo período. Junto a Dorbessan en la presidencia, la conducción estará integrada por Fernando R. Aguirre como secretario y Maximiliano A. Macchi como tesorero. Los vocales titulares serán Víctor R. Smith, Beltrán A. Minni y Emir Chemes.

En cuanto a los órganos de control institucional, el Tribunal de Cuentas quedó conformado por José Alfredo Marcos como revisor titular y Luis Eduardo Ríos como revisor suplente. Por su parte, el Tribunal de Honor estará integrado por Julio Alberto Federik, Carmen Yáñez y Bernardo Salvador Zonis, con Mónica Ronchi como suplente.

Desde la Comisión Electoral se dio por finalizado el acto dejando constancia del correcto desarrollo del proceso, destacando la transparencia y el respeto por las normas estatutarias, además de informar que la documentación correspondiente quedó resguardada en la Gerencia del Club.

Finalizado el proceso, las autoridades del Club Náutico Paraná expresaron su agradecimiento a los socios por la activa participación y el compromiso demostrado, ratificando el objetivo histórico de la institución: promover la práctica, el fomento y la difusión del deporte náutico, fortaleciendo el rol social y deportivo del club en la comunidad.

