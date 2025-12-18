Niños del hospital San Roque necesitan urgente donantes de sangre

La fundación Arco Iris hizo un pedido solidario, ya que se requieren donantes para los chicos con cáncer que están en tratamiento en el hospital San Roque

La asociación civil Arco Iris impulsa una campaña solidaria urgente para promover la donación voluntaria de sangre destinada al área de Hemoterapia del hospital San Roque de Paraná, ante la preocupante baja en la cantidad de donantes y la creciente demanda, especialmente para niños y niñas en tratamiento oncológico.

Actualmente, la Sala de Oncología pediátrica del hospital se encuentra con ocupación completa y los pacientes internados requieren transfusiones de manera frecuente. Sin embargo, desde la asociación advierten que apenas una o dos personas se acercan a donar por día, un número claramente insuficiente para cubrir las necesidades del servicio. “Es una situación muy delicada. No se trata sólo de los niños con cáncer, sino también de otros pacientes pediátricos y de las mamás que están internadas en el hospital. La falta de donantes se siente cada vez más y se agrava en esta época del año”, explicó Mirta Sotier, presidenta de Arco Iris.

Acto solidario y generoso. Dicen que creció la conciencia de donar, pero insisten que hacen falta más donantes. (Foto UNO/Juan Manuel Hernández)

A su vez, señaló en Radio La Red Paraná 88.7 que si bien durante el año se realizaron colectas externas, la convocatoria viene disminuyendo de manera sostenida. “Antes se anotaban unas 30 personas por colecta y hoy, con suerte, llegamos a 10. De esas, muchas veces sólo pueden donar cinco o siete”, detalló.

Procedimiento rápido y seguro

En este marco, sostuvo que donar sangre es un procedimiento rápido y seguro. Los requisitos son sencillos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Antes de la extracción, se realiza un control médico que incluye toma de presión y un chequeo rápido de hierro en sangre.

La donación consiste en aproximadamente 350 mililitros, que especialistas extraen en pocos minutos y que el cuerpo repone rápidamente. Actualmente, para cuidar al donante, se puede donar cada cuatro meses, tanto mujeres como varones, y lo ideal es hacerlo dos veces al año.

Arco Iris.jpg Invitan a participar donando sangre

No es necesario asistir en ayunas, sólo se solicita concurrir sin haber consumido lácteos ni grasas y sí se puede tomar mate, café o comer una fruta. Luego de donar, se recomienda alimentarse bien. Las personas interesadas pueden comunicarse para coordinar un turno al WhatsApp al 343-5074584.

“Donar sangre es dar vida. La sangre no se fabrica, sólo se obtiene gracias a la solidaridad de personas sanas que deciden ayudar a otras”, remarcaron desde Arco Iris, e insistieron en la necesidad de generar conciencia colectiva para sostener el sistema de salud y acompañar a quienes hoy atraviesan momentos críticos.

Acompañamiento a las familias

La Asociación Civil Arco Iris acompaña desde hace más de 15 años a niños y niñas en tratamiento oncológico que llegan al Hospital San Roque derivados de distintas localidades de la provincia.

Además de brindar contención y asistencia, la organización celebra cumpleaños, acompaña a las familias y gestiona una casa de alojamiento temporario cercana al hospital. La vivienda, habilitada desde septiembre, ya alojó a cuatro familias y actualmente es utilizada por un papá y su hija recientemente operada, que no son de Paraná y necesitan un lugar donde permanecer durante el tratamiento.